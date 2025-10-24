Assicurazione auto: le tutele offerte da Responsabilità Civile e garanzie accessorie

24/10/2025 12:11:00

Continua a crescere il numero di auto circolanti in Italia. Secondo l’Annuario Statistico 2025 ACI, infatti, con un aumento di 425 mila unità, nel 2024 si è arrivati a quota 41,3 milioni: una tendenza che conferma la predilezione per la macchina nel nostro Paese rispetto ad altri mezzi di trasporto.



Tuttavia, possedere un’auto comporta anche una serie di rischi, a partire da quelli legati alla circolazione su strada, che possono andare a interessare veicoli, passeggeri e pedoni, a seconda delle circostanze. Al tempo stesso, una macchina può essere interessata anche da una serie di imprevisti, che possono arrivare a provocare danni piuttosto impattanti per le famiglie, soprattutto dal punto di vista economico.



Adottare una guida prudente e una serie di misure preventive con cui ridurre la possibilità che tali eventi si verifichino è fondamentale, ma risulta altrettanto necessario tutelarsi adeguatamente per evitare che le conseguenze di sinistri e altri imprevisti possano andare a incidere in modo significativo sulle proprie finanze o sul budget familiare.



In quest’ambito, continua ad assumere un ruolo fondamentale la polizza auto, soprattutto se si sceglie di accrescere il livello di tutela abbinando alla Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) una serie di garanzie accessorie.



La Responsabilità Civile Autoveicoli

La Responsabilità Civile è una copertura obbligatoria per legge in Italia, come stabilito dall’articolo 193 del Codice della Strada, che tutela economicamente dai danni - materiali o fisici - provocati a terzi in caso di sinistro.

Con “terzi” si fa riferimento tanto a persone o cose a bordo di un altro veicolo coinvolto nel sinistro, quanto agli eventuali passeggeri presenti all’interno del mezzo che ha provocato l’incidente.



In genere, la compagnia si fa carico del risarcimento anche qualora alla guida ci sia una persona diversa dal contraente, salvo clausole limitative o casi di esclusione previsti dal contratto.



Ne consegue che le garanzie accessorie giocano un ruolo fondamentale quando la volontà è quella di tutelarsi da eventuali altri danni determinati in caso di sinistro, come per esempio quelli riportati dal conducente responsabile dell’incidente, o da tutti quelli che possono verificarsi in altre circostanze, che non vengono coperti dalla polizza di Responsabilità Civile.



Le principali garanzie accessorie per la polizza auto

Scegliere di inserire nella polizza auto una o più garanzie accessorie permette quindi di usufruire di una copertura con un livello di tutela più personalizzato rispetto alla protezione standard offerta dalla RCA.



Naturalmente, per soddisfare al meglio le proprie, specifiche necessità, il consiglio è quello di guardare alle proposte delle migliori realtà del settore, come per esempio l'assicurazione auto Verti, che permettono di scegliere tra un’ampia gamma di garanzie accessorie in fase di preventivazione.



Per individuare le coperture più indicate per le proprie esigenze, è importante tenere conto di una serie di aspetti come le caratteristiche del veicolo, la frequenza e il tipo di utilizzo, i luoghi in cui il mezzo viene parcheggiato e il proprio stile di guida.



Per esempio, per tutelare un'auto nuova o dal valore elevato che circola frequentemente o sosta su strada, può essere utile optare per la garanza Furto e incendio, che tutela dai danni economici derivanti sia dal furto totale o parziale, sia dalle conseguenze legate a incendi di varia natura, come quelli provocati da cortocircuiti, fulmini o surriscaldamenti del motore.



Un’altra copertura da valutare nel caso in cui si circoli spesso su strada è la Kasko, una tutela completa per l'auto poiché copre i danni materiali causati da collusioni, urti, ribaltamenti o uscite di strada, indipendentemente dalla responsabilità dell'automobilista.



Se invece il veicolo viene lasciato frequentemente in strada, magari in aree non sorvegliate o soggette a episodi di teppismo, è possibile valutare di optare per la garanzia Atti vandalici, dal momento che tutela dai danni causati per esempio da vandalismo, sommosse e scioperi.



Esiste anche la possibilità di abbinare alla Responsabilità Civile la garanzia Eventi naturali, una copertura particolarmente utile se si vive in aree soggette a fenomeni meteorologici estremi, che permette di affrontare con serenità i danni eventualmente causati, per esempio, da alluvioni, grandine o trombe d'aria.



Per chi percorre lunghe distanze, può rivelarsi utile l'Assistenza stradale, che oltre a garantire supporto immediato in caso di incidente o veicolo in panne, copre una serie di costi connessi a questo genere di imprevisti, come il traino del mezzo fino all'autofficina o il rimborso del trasporto alternativo.



Infine, meritano una menzione anche la Tutela legale, che copre le spese legali in caso di contenziosi determinati da incidenti stradali, e la garanzia Infortuni del conducente, che protegge l'automobilista dalle conseguenze fisiche di un incidente, anche se responsabile del sinistro.



