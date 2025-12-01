Marsala, La Bottega del Carmine riapre con una nuova gestione 

01/12/2025 12:00:00

Il ristorante del centro storico di Marsala riparte sotto la guida della FEMIAN srls. Alla cucina lo chef Angelo Genna, che punta su prodotti locali e qualità per tutti.

Cambia la gestione de La Bottega del Carmine, il ristorante di via Caturca 20, nel cuore del centro storico di Marsala. A rilevare l'attività è la FEMIAN srls, società composta dai soci Federica Orlando, Mirko Orlando e dallo chef Angelo Genna, che firma la proposta gastronomica del locale.



La linea di cucina punta sul territorio siciliano, con una selezione di ingredienti locali rielaborati in chiave contemporanea. "Vogliamo offrire piatti curati, creativi e generosi", spiega il team. "La qualità deve essere per tutti, un'esperienza che emoziona, senza distanze". La filosofia è portare l'alta cucina fuori dalle logiche esclusive, alla portata di chiunque cerchi una cena genuina e di livello.



Il locale, situato in uno degli angoli più suggestivi del centro marsalese, tra vicoli di pietra e cortili nascosti, mantiene il charme degli spazi storici con un restyling che punta su un ambiente dove sentirsi a casa. Tavoli curati, luci soffuse, l'atmosfera giusta per una cena importante o semplicemente per godersi un buon piatto in tranquillità.



La riapertura è imminente. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli dell'inaugurazione e il menù completo.



