Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e piccoli

La Morgan School si prepara a celebrare Halloween con un evento aperto a tutti, nelle sedi di Marsala (viale Whitaker, 19) e Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio, 20). L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, con un programma che accompagnerà bambini, ragazzi e adulti in un pomeriggio di giochi, enigmi e cinema.

Dalle 15.30 alle 17.00 i più piccoli saranno protagonisti dei Kids Games, un percorso ludico con giochi a tema, quiz in inglese e laboratori creativi dove potranno decorare zucche, maschere e piccoli oggetti da portare a casa come ricordo. L’obiettivo è far vivere l’atmosfera di Halloween imparando parole e usanze della cultura anglosassone in modo semplice e divertente.

Dalle 17.00 alle 18.30 toccherà ai ragazzi mettersi alla prova nella “Teens Escape Room”, un’avventura a enigmi che li inviterà a risolvere misteri, indovinelli e codici segreti per “fuggire” da un’aula trasformata in un luogo spettrale. Spirito di squadra e ingegno saranno le chiavi per superare la prova.

Infine, dalle 18.30 alle 20.00, la serata si concluderà con la “Adults Movie Nite & Quiz”: una proiezione a tema Halloween seguita da un quiz in inglese, tra domande di cultura cinematografica e curiosità da brivido.

Le sedi della scuola saranno allestite con decorazioni spaventose, musica e dolcetti, per una festa che unisce allegria e cultura.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito o la pagina Facebook di Marsala e Mazara del Vallo della Morgan School.

