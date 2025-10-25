Quella matricola terribile del Marsala Futsal - Le parole di Paolo Tumbarello nel dopopartita

25/10/2025 19:10:00

Matricola terribile. E' l'unica espressione che viene in mente guardando il cammino del Marsala Futsal 2012 del Presidente Paolo Tumbarello. Terribile nell'eccezione positiva del termine ovviamente, attribuibile al sodalizio lilibetano appena dopo tre giornate di Campionato Nazionale serie A2 girone D in cui i ragazzi di Mister Torrejon battono tutto e tutti grazie ad una convinzione dei propri mezzi che li ha resi calcettisti di grande caratura in questi tre turni di stagione regolare. All'alba della prima trasferta a Mazara girava una voce che auspicava un pareggio in casa dei bravi cugini gialloblù. Il 3 a 4 finale invece ci ha raccontato di un Marsala Futsal sul pezzo pronto a sgambettare chiunque si presenti innanzi. Alla seconda, prima casalinga, gli ultimi 30 secondi ci presentano una squadra mai doma, cosciente dei propri mezzi e pronta ad agguantare una vittoria che ormai nessuno si aspettava: 3 a 2 con l'ottimo Acri stordito da cotanta forza di volontà. Alla terza, ci credevano in pochi, si va a Roma contro una ottima squadra che voleva riprendersi la parte alta della classifica ed invece nelle grazie della lupa capitolina ci va il Marsala Futsal che vince e convince 3 a 5 togliendo tutti i dubbi possibili su di una squadra al primo anno di A2.

Il segreto c'è ed è attribuibile ad una grande società che ha fatto della programmazione, già da diverse stagioni, il suo fiore all'occhiello. Una società che ha scommesso sul settore giovanile, altra eccellenza, e sul Coach che ama e conosce perfettamente questo spettacolare Sport. Matricola terribile è l'espressione giusta. Nel frattempo ci si gode la vetta solitaria della classifica con nove punti ed ancora prima che rientri la squadra a casa diamo uno sguardo alla prossima. Sarà derby siciliano, in casa, contro il Piazza Armerina: un'altra battaglia all'orizzonte. Credit: foto dalla diretta della partita su Youtube.

Le parole del Presidente Paolo Tumbarello nel dopopartita:

"Siamo davvero soddisfatti di questa vittoria. Venire a Roma e conquistare tre punti contro una squadra ben organizzata non era affatto semplice. I ragazzi hanno dimostrato grande carattere, concentrazione e spirito di gruppo, reagendo nei momenti difficili e sfruttando al meglio le occasioni create. Il 5-3 finale premia il lavoro svolto in settimana e la voglia di continuare a crescere".



