Cittadinanza
25/10/2025 08:58:00

Questa notte, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, si torna all’ora solare. Alle 3 del mattino bisognerà spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle 2. Tradotto: si dorme un’ora in più, ma da domenica pomeriggio il buio calerà prima.

 

L’ora solare resterà con noi fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando torneremo di nuovo all’ora legale. Nel frattempo, le giornate continueranno ad accorciarsi fino al 21 dicembre, data del solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno.

Introdotta oltre un secolo fa per risparmiare energia, l’ora legale è oggi al centro di un dibattito europeo: mantenerla tutto l’anno o continuare a spostare le lancette due volte? I Paesi del Nord preferiscono la luce mattutina dell’ora solare, quelli del Sud – come l’Italia – la luminosità serale dell’ora legale.

In attesa che Bruxelles decida, ci tocca regolare gli orologi e accettare la dura realtà: più sonno, sì, ma anche meno tramonti per cena.



Cittadinanza | 2025-10-25 08:58:00
Torna l'ora solare. Lancette indietro di un'ora

Questa notte, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, si torna all'ora solare. Alle 3 del mattino bisognerà spostare le lancette indietro di un'ora, tornando così alle 2. Tradotto: si dorme un'ora in più, ma da...







