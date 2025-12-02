Trapani, studenti al Don Bosco per “Disabilita la disabilità”

02/12/2025 16:17:00

Anche nel 2025 Trapani celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità con un appuntamento ormai fisso. L’associazione Forum Trapani Accessibile ripropone l’evento “Disabilita la disabilità”, giunto alla quarta edizione, in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Don Bosco con i giovani,

L’iniziativa si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 al Cine–Teatro Don Bosco, in via Marino Torre 15 a Trapani, ed è rivolta soprattutto agli studenti delle scuole cittadine.

L’obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi in una presa di coscienza concreta sulle criticità che ostacolano l’autonomia delle persone con disabilità: dalle barriere architettoniche alle difficoltà nei trasporti, fino alle forme più sottili di esclusione sociale.

“Disabilita la disabilità” vuole essere un momento di riflessione sulle difficoltà quotidiane e sull’emarginazione che tante persone sono costrette ad affrontare, ma anche un modo per valorizzare la loro forza e il loro coraggio, tratti che segnano ogni istante della loro esistenza.

Sul palco del Don Bosco si alterneranno testimoni diretti, che racconteranno la propria quotidianità. Tra questi, gli alunni dell’istituto “Bassi-Catalano”, protagonisti di una significativa esperienza di inclusione, e i ragazzi del progetto “Galleria Betania”, che porteranno la loro storia di partecipazione e riscatto.

Accanto a Forum Trapani Accessibile e l'associazione 'Don Bosco per i giovani', ci sarà una vera rete di realtà associative:

– APRI Onlus – Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti

– Associazione socio-culturale “Carlo Scaduto” di Paceco

– Interact Club Trapani

– Rotaract Club Trapani – Distretto 2110

– Trapani Baskin

– Kiwanis e Kiwanis Aktion Club Trapani Saturno

– Pubblica Assistenza Alfa Soccorso

– Interact Club Trapani Birgi Mozia

– Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

– Live Charity

– Live Young

– S.O.S. Autismo Trapani,

oltre ad altre associazioni locali che hanno aderito all’evento.



