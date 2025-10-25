Valderice festeggia i 100 anni di nonna Luigia Giliberto

25/10/2025 10:22:00

Un traguardo importante e una giornata di festa, ieri, 24 Ottobre 2025, a Valderice, per i 100 anni della signora Luigia Giliberto, ospite della casa di riposo Villa Adriana.

Circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e del personale della struttura, nonna Luigia ha spento le sue cento candeline tra emozione e applausi. Alla cerimonia di compleanno ha partecipato anche Camillo Iovino, presidente del Consiglio comunale di Valderice, che ha portato a nome dell’amministrazione comunale gli auguri più sinceri per questo straordinario traguardo di vita.

Un secolo di ricordi, esperienze e sorrisi che la comunità valdericina ha voluto celebrare con affetto e riconoscenza.



