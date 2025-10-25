Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/10/2025 10:22:00

Valderice festeggia i 100 anni di nonna Luigia Giliberto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/valderice-festeggia-i-100-anni-di-nonna-luigia-giliberto-450.jpg

Un traguardo importante e una giornata di festa, ieri, 24 Ottobre 2025, a Valderice, per i 100 anni della signora Luigia Giliberto, ospite della casa di riposo Villa Adriana.

Circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e del personale della struttura, nonna Luigia ha spento le sue cento candeline tra emozione e applausi. Alla cerimonia di compleanno ha partecipato anche Camillo Iovino, presidente del Consiglio comunale di Valderice, che ha portato a nome dell’amministrazione comunale gli auguri più sinceri per questo straordinario traguardo di vita.

Un secolo di ricordi, esperienze e sorrisi che la comunità valdericina ha voluto celebrare con affetto e riconoscenza.

 



Cronaca | 2025-10-25 10:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/1761380627-0-valderice-festeggia-i-100-anni-di-nonna-luigia-giliberto.jpg

Valderice festeggia i 100 anni di nonna Luigia Giliberto

Un traguardo importante e una giornata di festa, ieri, 24 Ottobre 2025, a Valderice, per i 100 anni della signora Luigia Giliberto, ospite della casa di riposo Villa Adriana.Circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e del personale...







Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...