Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/10/2025 10:00:00

Custonaci, con "Memorie e Futuro" un mese di cultura e partecipazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/custonaci-con-memorie-e-futuro-un-mese-di-cultura-e-partecipazione-450.jpg

Sta per concludersi “Memorie e Futuro”, il progetto promosso dal Comune di Custonaci insieme al Gruppo Folkloristico Cala Bukuto e finanziato dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali. Un’iniziativa che ha animato tutto il mese di ottobre con eventi, laboratori e incontri dedicati alla memoria, alla cultura e alla coesione sociale.

 

 Custonaci ha vissuto una settimana intensa, tra tradizione, arte, salute e sport. Lunedì 20 si è aperta con “Storie di tonni e tonnaroti”, un viaggio nella tradizione marinara condotto dal Tonnaroto Favignanese per gli studenti, alla scoperta dei rituali e della vita nelle antiche tonnare.
 

Martedì 21 doppio appuntamento: al mattino la “Fiaba Animata” di Frappé Animazione ha incantato i più piccoli, mentre nel pomeriggio la Biblioteca comunale ha ospitato la presentazione del libro “Grammatica Emozionale” di Dino Petralia.
Mercoledì 22, presso la Cooperativa La Fenice, il “Laboratorio a quattro mani” ha unito giovani e anziani nella realizzazione di opere pittoriche condivise.
Venerdì 24, con “I giochi di una volta”, gli studenti dell’Istituto “Lombardo Radice – E. Fermi” hanno riscoperto trottola, lippa e campana grazie all’Associazione Noi di Purgatorio.
 

Sabato 25, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, l’ASP di Trapani offrirà screening cognitivi e audiologici gratuiti, mentre il laboratorio “Cresciamo insieme – Pupi di Callivari” farà rivivere l’arte dell’artigianato siciliano.
La chiusura domenica 26 ottobre sarà affidata alla Gran Fondo MTB organizzata dall’A.S.D. Cofano Bikers, sul lungomare di Cornino, tra sport e valorizzazione del paesaggio.

 

“Memorie e Futuro” si conferma un progetto capace di mettere in rete scuole, associazioni e cittadini, rafforzando il senso di comunità e l’identità del territorio.
Il programma continuerà fino al 31 ottobre, con altri appuntamenti dedicati alla memoria e alle tradizioni locali.









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...