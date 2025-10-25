Custonaci, con "Memorie e Futuro" un mese di cultura e partecipazione

25/10/2025 10:00:00

Sta per concludersi “Memorie e Futuro”, il progetto promosso dal Comune di Custonaci insieme al Gruppo Folkloristico Cala Bukuto e finanziato dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali. Un’iniziativa che ha animato tutto il mese di ottobre con eventi, laboratori e incontri dedicati alla memoria, alla cultura e alla coesione sociale.

Custonaci ha vissuto una settimana intensa, tra tradizione, arte, salute e sport. Lunedì 20 si è aperta con “Storie di tonni e tonnaroti”, un viaggio nella tradizione marinara condotto dal Tonnaroto Favignanese per gli studenti, alla scoperta dei rituali e della vita nelle antiche tonnare.



Martedì 21 doppio appuntamento: al mattino la “Fiaba Animata” di Frappé Animazione ha incantato i più piccoli, mentre nel pomeriggio la Biblioteca comunale ha ospitato la presentazione del libro “Grammatica Emozionale” di Dino Petralia.

Mercoledì 22, presso la Cooperativa La Fenice, il “Laboratorio a quattro mani” ha unito giovani e anziani nella realizzazione di opere pittoriche condivise.

Venerdì 24, con “I giochi di una volta”, gli studenti dell’Istituto “Lombardo Radice – E. Fermi” hanno riscoperto trottola, lippa e campana grazie all’Associazione Noi di Purgatorio.



Sabato 25, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, l’ASP di Trapani offrirà screening cognitivi e audiologici gratuiti, mentre il laboratorio “Cresciamo insieme – Pupi di Callivari” farà rivivere l’arte dell’artigianato siciliano.

La chiusura domenica 26 ottobre sarà affidata alla Gran Fondo MTB organizzata dall’A.S.D. Cofano Bikers, sul lungomare di Cornino, tra sport e valorizzazione del paesaggio.

“Memorie e Futuro” si conferma un progetto capace di mettere in rete scuole, associazioni e cittadini, rafforzando il senso di comunità e l’identità del territorio.

Il programma continuerà fino al 31 ottobre, con altri appuntamenti dedicati alla memoria e alle tradizioni locali.



