Mostre, concerti e passeggiate: tutti gli appuntamenti del fine settimana nel trapanese

25/10/2025 06:00:00

Weekend intenso in provincia di Trapani, tra musica, teatro, libri e cultura del territorio.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre il calendario si riempie di appuntamenti: da Marsala, con l’ultimo fine settimana de "Le Vie dei Tesori" e lo spettacolo "Caino e Abele – Il Musical", ad Alcamo, dove si inaugura la nuova Casa del Vino. A Trapani spazio alla lirica con "L’ammalato immaginario" e alla riflessione con la rassegna "Identità Perdute".

In programma anche incontri letterari a Castellammare e Castelvetrano, laboratori per bambini a Segesta e concerti nelle chiese e nei teatri della provincia. Un fine settimana d’autunno ricco di storie, arte e scoperte:

MARSALA - Ultimo fine settimana per Le Vie dei Tesori a Marsala, sabato 25 e domenica 26 ottobre: sabato alle 10 passeggiata guidata dall’architetto Enrico Caruso tra fossato, mura puniche e bastioni; aprono la chiesa di San Giuseppe e il Teatro Eliodoro Sollima. Visitabili anche la stanza di Paolo Borsellino all’ex Tribunale (solo sabato l’Istituto agrario Abele Damiani con visite degli studenti), il percorso archeologico con Latomie Niccolini, ipogeo di Crispia Salvia e Santa Maria della Grotta, chiesa di San Giovanni con l’antro della sibilla, campanile del Carmine, Palazzo VII Aprile e complesso San Pietro. Tra le esperienze, volo in Piper da Birgi alle Egadi, yoga tra i monumenti domenica alle 18, laboratori di ricamo e la passeggiata al Parco delle Cave. Percorso vino tra il museo John Woodhouse a Palazzo Fici con degustazioni, cantine Pellegrino e Curatolo Arini, che sabato alle 18 celebra 150 anni con mostra in bottaia e concerto. Programma, schede e info su sito e App: www.leviedeitesori.com; centro informazioni attivo tutti i giorni 10–18, tel. 091 842 0046. Coupon: 18 euro per 10 visite, 10 euro per 4, 3 euro per singola; passeggiate 8 euro, esperienze a prezzo variabile; prenotazione online consigliata con QR da mostrare all’ingresso.

TRAPANI - Il Luglio Musicale Trapanese propone un titolo raro e sorprendentemente attuale: L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci, tratto da Molière, in scena sabato 25 ottobre alle 19 al Teatro Tonino Pardo di Trapani. La regia è di Matteo Peirone, anche interprete del protagonista Don Chilone, ipocondriaco e vittima delle proprie paure, tema affrontato con ironia e leggerezza in una versione nata durante il lockdown. Accanto a lui, il soprano Linda Campanella nel ruolo della vivace Erighetta, che si finge medico per prescrivere al suo paziente un’unica cura: il matrimonio. Dirige Massimiliano Piccioli al cembalo con l’Ensemble del Luglio Musicale. Biglietti disponibili a Villa Margherita, su lugliomusicale.it o al botteghino del teatro.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Nel fine settimana conclusivo del festival “Contaminazioni”, il 25 e 26 ottobre, il castello arabo normanno di Castellammare del Golfo ospiterà due appuntamenti centrali. Sabato 25, Dario Ferrari presenterà La ricreazione è finita, romanzo vincitore del Premio Flaiano e del Mastercard, in un dialogo con Gaetano Stellino e Maria Angela Galante sull’università italiana tra ironia e disincanto. Domenica 26, chiusura con l’americanista Luca Briasco e la studiosa Lucrezia Bariselli, protagonisti di un incontro dedicato al centenario de Il Grande Gatsby di Fitzgerald e al complesso rapporto tra Hollywood e la letteratura americana.

TRAPANI - Torna “Identità Perdute”, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS, giunta quest’anno alla terza edizione. Un percorso tra libri, autori e riflessioni sull’Italia e le sue radici, sostenuto dalla Regione Siciliana (assessorato Beni Culturali e Identità siciliane e assessorato Turismo, Sport e Spettacolo), dall’ARS e dal Ministero della Cultura. Gli incontri si terranno da ottobre a dicembre presso la Chiesa di Sant’Alberto, in via Garibaldi a Trapani, con inizio alle ore 17. Il calendario si apre sabato 25 ottobre con Alberto Busacca e “Fasciofobia”, un’analisi lucida del rapporto tra cultura, ideologia e libertà di pensiero.

TRAPANI - Domenica 26 ottobre alle 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, si apre la 73ª stagione concertistica della Mema con il recital pianistico “Dalla Mazurka al Fuoco: itinerario romantico da Chopin a Rubinstein”. Protagonista della serata sarà il pianista Ludovico Troncanetti, impegnato in un percorso musicale che attraversa il romanticismo europeo.

PACECO - Domenica 26 ottobre alle 17 a Paceco, presso l’enoteca "la Bottega del Caffè", si terrà il secondo appuntamento con il Caffè filosofico, dedicato al tema “L’arte di gestire il conflitto”. L’incontro sarà guidato dalla docente Maria Rita Di Benedetto e dalla psicologa Dorotea Palumbo. L’evento, ideato da Linda Inglese, mira a riportare la filosofia tra le persone, creando spazi di dialogo e confronto. Il contributo di partecipazione è di 7 euro. Prenotazioni al 349 6720127.

ALCAMO - Sabato 25 ottobre alle 18 al Castello dei Conti di Modica di Alcamo sarà inaugurata la Casa del Vino, nuovo spazio dedicato alla cultura e alla tradizione enologica del territorio. Il progetto è promosso dal Comune di Alcamo con il GAL Castellammare del Golfo e l’Enoteca Regionale Siciliana. L’evento prevede degustazioni e momenti di incontro tra produttori, appassionati e pubblico. La serata sarà accompagnata dalla performance “Corpi Celesti” di Federica Aloisio e Angelo Sicurella. Ingresso libero.

MARSALA - Dopo il successo in tutta Italia, fa tappa anche a Marsala “Caino e Abele – Il Musical”, l’opera di Tony Cucchiara diretta da Ariele Vincenti che racconta, tra musica e teatro, l’eterna lotta tra bene e male. Lo spettacolo andrà in scena il 25 ottobre alle 21.00 al Teatro Impero. I biglietti, da 25 a 40 euro, sono disponibili online sul sito ufficiale del musical e al botteghino del Teatro Golden di Palermo. Info sulla pagina Facebook del musical o al numero 347 1803967 (anche per acquisti di gruppo).

TRAPANI - Prosegue la 34ª edizione della “Rassegna del Mare”, promossa da Mareamico e dedicata ai temi della sostenibilità e della tutela del Mediterraneo. Sabato 25 e domenica 26 ottobre al Chiostro San Domenico si tengono incontri, tavole rotonde e attività divulgative su cambiamenti climatici, biodiversità marina e pesca sostenibile, con la partecipazione di esperti e operatori del settore. L’ingresso è gratuito e il programma completo è disponibile sul sito mareamico.it.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Domenica 26 ottobre alle 18.30, all’Arena delle Rose, il TAC Teatro presenta “I Dimenticati di Domani”, nuova creazione della regista Ornella Bonventre. Lo spettacolo racconta la storia di tre fratelli in un istituto psichiatrico che trovano nell’immaginazione una via di libertà, mescolando sogno e realtà. Tra teatro fisico, musica e poesia, l’opera indaga i confini tra follia e arte. Durante la serata interverranno anche le compagnie Triquetra e La Filodrammatica del Golfo.

CASTELVETRANO - Si chiude sabato 25 ottobre alle 18, al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, la rassegna letteraria “Al centro della Parola”, diretta da Sandro Petretto. L’ultimo incontro avrà come protagonisti Pietro Virgadamo ed Emanuele Sinagra, autori di Cefalux, romanzo ambientato tra il Seicento e l’epoca del Covid. La narrazione intreccia amore, mistero e spiritualità tra le vicende di Lux e Pietro, unendo realtà e sogno. A dialogare con gli autori sarà la giornalista Jana Cardinale. L’ingresso è libero e l’evento è sostenuto dalla libreria “Il Giardino Segreto” del centro.

PARCO SEGESTA - Domenica 26 ottobre alle 10.30, nell’aula didattica del Parco archeologico di Segesta, si terrà “Alla scoperta delle Armucciole”, lettura partecipata e laboratorio didattico curato da Alessia Franco. L’iniziativa, promossa da Coopculture nell’ambito del progetto “Città che legge”, è dedicata ai bambini e alla tradizione siciliana legata alla festa dei morti. Attraverso il racconto e la realizzazione di una marionetta, i piccoli partecipanti riscopriranno la magia dei pupi di zucchero e del cannistro. La partecipazione è gratuita anche per i genitori accompagnatori.

MARSALA - Sabato 25 ottobre alle 21, nella Sala Conferenze “M. L. Famà” del Museo Archeologico Lilibeo di Marsala, sarà presentato Novus Ritus, opera per percussioni, voce, elettronica e video interattivo ideata da Antonino Errera. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Conservatorio “Scontrino” di Trapani e l’Arizona State University nell’ambito del PNRR Music4D. In scena Errera, Simone Mancuso, Gabriel Bolaños, la voce di Irene Sciacca e gli studenti della classe di percussioni del Conservatorio. Ingresso libero.

MARSALA - Domenica 26 ottobre alle 18 al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala si terrà il recital pianistico di Nicolò Giuliano Tuccia, nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana e dal Comune di Marsala, propone un programma dedicato al Romanticismo con musiche di Schumann, Chopin e Liszt. Tuccia, vincitore di oltre cinquanta premi internazionali, è considerato tra i pianisti più promettenti della sua generazione. Ingresso libero.



