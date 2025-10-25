Handball Erice da sballo: vittoria di forza contro Salerni

25/10/2025 21:52:00

L'Handball Erice non si ferma e supera pure Salerno nel big-match del campionato di pallamano femminile di serie A1 e resta al comando della classifica a punteggio pieno.

Le ericine si sono imposte 24-21 mettendo in mostra una tenuta mentale superlativa grazie anche a un'ottima prova del portiere Kapitanovic, ultima arrivata nelle fila neroverde.

Salerno inizia forte, andando avanti 3-0. Il primo gol delle ericine è di Cabral Barbosa, ma le padrone di casa, che solo qualche mese addietro aveva scippato lo scudetto all'Handball Erice, resta avanti 5-3.

La partita è tirata, ma a questo punto sale in cattedra il portiere Kapitanovic che blocca un rigore, così con un gol di Pessoa Erice passa avanti nel punteggio. Le Arpie, anzi, danno l'idea di poter scappare, trovando anche il +5, ma all'intervallo Salerno torna sotto fino al 13-11.

Nella ripresa le padrone di casa provano il tutto per tutto per rientrare in partita, ma Erice trova pure il +3 prima del break con il quale Salerno pareggia. Si arriva, così, al timeout ericino, quindi, l'equilibrio regna sovrano fino al 19 pari.

E' questo il momento nel quale Erice accelera e Barbosa prima firma il nuovo +3 per poi arrivare anche sul +4, soltando accorciato nel finale da Salerno che, alla fine, si arrende allo strapotere dell'Handball Erice, sempre leader del campionato di pallamano e fino ad ora sempre vittoriosa in tutte le gare disputate in questa stagione.



