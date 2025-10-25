Sezioni
Se ne sono andati
Mazara del Vallo piange Francesca Indovina, volto gentile e conosciuto della città

Si è spenta ieri a Roma, dopo una lunga malattia, Francesca Indovina. Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 28 novembre. Negli ultimi mesi si era trasferita nella Capitale per affrontare le cure, ma il suo cuore è rimasto sempre legato a Mazara del Vallo, la città dove aveva vissuto per oltre vent’anni e dove era molto conosciuta e stimata.

Sorella dell’attrice Lorenza Indovina e del regista Franco Indovina, tragicamente scomparso nel disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, Francesca aveva saputo costruire nel tempo un percorso umano e professionale autentico.

Dipendente dell’U.O.B. CPI di Mazara, poi trasferitasi a Palermo, aveva intrecciato rapporti sinceri con colleghi e cittadini, diventando un punto di riferimento per la sua disponibilità e gentilezza. Negli anni Duemila era stata anche lettrice del telegiornale di Tele 8, emittente locale mazarese, un’esperienza che l’aveva fatta entrare nelle case di tanti spettatori e che le aveva fatto guadagnare l’affetto del pubblico per il suo garbo e la sua passione per la comunicazione.

 