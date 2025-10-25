Marsala Volley, l'appello del presidente Alloro: "Adesso è il momento, sosteneteci"

25/10/2025 18:08:00

Un appello accorato, diretto al cuore dei tifosi e delle aziende del territorio. Il presidente della Sigel Seap Marsala Volley, Massimo Alloro, lancia un messaggio chiaro ai marsalesi.

“È troppo bello dire che abbiamo una città e un tifo da Serie A, se poi i tifosi cercano il biglietto omaggio e le aziende restano a guardare. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sostegno concreto — afferma Alloro — perché restare in Serie A2 non è solo una sfida sportiva, ma una sfida di identità e orgoglio per tutta Marsala.”

Il presidente richiama tutti, cittadini e imprenditori, a un gesto di responsabilità e appartenenza:“La pallavolo ad alti livelli comporta costi importanti. Una squadra competitiva ha bisogno del calore del suo pubblico e del supporto del tessuto economico locale. Tifosi, acquistate l’abbonamento: è un gesto d’amore per la vostra città. Imprenditori, sostenete la squadra con sponsorizzazioni, visibilità e vicinanza: è un investimento in immagine, comunità e futuro.”

Un invito a non restare indifferenti, ma a trasformare l’entusiasmo in partecipazione concreta: “Non possiamo permetterci di perdere questa categoria. Non sarebbe una sconfitta solo per la società, ma per tutta la città. Siateci, non solo con le parole, ma con i fatti. Adesso è il momento.”

E l'invito è chiaro che è validao in vista già della prossima sfida casalinga contro la Narconon Volley, in programma, domani, domenica 26 ottobre alle 17:00 al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala.



