Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
29/11/2025 10:00:00

Volley: domenica il Marsala Volley riceve la capolista Costa Volpino - Tutti al Palazzetto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/1764407219-0-volley-domenica-il-marsala-volley-riceve-la-capolista-costa-volpino-tutti-al-palazzetto.jpg

Per la decima giornata del campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile, prima del girone di ritorno, la Sigel Seap Marsala Volley torna a giocare in casa ed ospiterà le bergamasche della CBL Costa Volpino. Domenica 30 novembre, sul taraflex del PalaSanCarlo andrà in scena una partita dall’elevato valore agonistico, una sorta di punto di svolta per le lilibetane dopo un girone di andata buono ma incostante sul piano dei risultati. Per il roster di Coach Lino Giangrossi la posta in palio è alta, non solo vi è l’esigenza di guadagnare punti classifica, ma anche di dimostrare l’effettiva crescita del gioco di squadra provando a costruire una positiva continuità nei risultati. La squadra sa perfettamente che ci sarà da lottare su ogni pallone curando al massimo la concentrazione; gestire i momenti chiave del match sarà di fondamentale importanza se si vorrà avere ragione della sfida visto che di fronte avrà la capolista di questo affascinante girone A. Per Costa Volpino, squadra attrezzata e con poche discontinuità, l’impegno è quello di confermare la propria forza anche in trasferta, resistere al calore del pubblico siciliano con l’unico scopo di mantenere la vetta della classifica.
All’andata, al PalaCBL, fu un 3-0 netto per Costa Volpino a sancire l’esordio in A2 per il Marsala Volley. Nonostante l’esito, la gara aveva mostrato il carattere delle lilibetane che nei primi due set rimontarono il punteggio, lottando fino ai conosciuti finali, segno che la squadra non si è mai arresa di fronte le avversità. Adesso, davanti al proprio pubblico, la Sigel Seap Marsala Volley ha l’occasione, non solo di raccogliere punti, ma di dimostrare che le ambizioni di permanenza, giusta conseguenza di un ottimo lavoro svolto, sono realtà e possibilità di riscatto. Si attende in massa l’appassionato pubblico di tifosi che dagli spalti del PalaSanCarlo sosterrà la squadra ad ogni azione, il settimo in campo che potrà rappresentare l’arma in più per venire a capo di questa attesa sfida. Il match, il cui fischio d’inizio è previsto per le ore 17:00, verrà diretto dal Sig. Giulio Bolici coadiuvato dal Sig, Alberto Mancuso. Il VideoCeck è stato affidato al Sig. Francesco Elia Guacci. Sarà possibile seguire la diretta streaming della sfida dal profilo Youtube “Volleyball World Italia”.

Di seguito le interviste pre partita con la palleggiatrice Florencia Ferraro ed il Coach Lino Giangrossi:

 









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...