Volley: domenica il Marsala Volley riceve la capolista Costa Volpino - Tutti al Palazzetto

29/11/2025 10:00:00

Per la decima giornata del campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile, prima del girone di ritorno, la Sigel Seap Marsala Volley torna a giocare in casa ed ospiterà le bergamasche della CBL Costa Volpino. Domenica 30 novembre, sul taraflex del PalaSanCarlo andrà in scena una partita dall’elevato valore agonistico, una sorta di punto di svolta per le lilibetane dopo un girone di andata buono ma incostante sul piano dei risultati. Per il roster di Coach Lino Giangrossi la posta in palio è alta, non solo vi è l’esigenza di guadagnare punti classifica, ma anche di dimostrare l’effettiva crescita del gioco di squadra provando a costruire una positiva continuità nei risultati. La squadra sa perfettamente che ci sarà da lottare su ogni pallone curando al massimo la concentrazione; gestire i momenti chiave del match sarà di fondamentale importanza se si vorrà avere ragione della sfida visto che di fronte avrà la capolista di questo affascinante girone A. Per Costa Volpino, squadra attrezzata e con poche discontinuità, l’impegno è quello di confermare la propria forza anche in trasferta, resistere al calore del pubblico siciliano con l’unico scopo di mantenere la vetta della classifica.

All’andata, al PalaCBL, fu un 3-0 netto per Costa Volpino a sancire l’esordio in A2 per il Marsala Volley. Nonostante l’esito, la gara aveva mostrato il carattere delle lilibetane che nei primi due set rimontarono il punteggio, lottando fino ai conosciuti finali, segno che la squadra non si è mai arresa di fronte le avversità. Adesso, davanti al proprio pubblico, la Sigel Seap Marsala Volley ha l’occasione, non solo di raccogliere punti, ma di dimostrare che le ambizioni di permanenza, giusta conseguenza di un ottimo lavoro svolto, sono realtà e possibilità di riscatto. Si attende in massa l’appassionato pubblico di tifosi che dagli spalti del PalaSanCarlo sosterrà la squadra ad ogni azione, il settimo in campo che potrà rappresentare l’arma in più per venire a capo di questa attesa sfida. Il match, il cui fischio d’inizio è previsto per le ore 17:00, verrà diretto dal Sig. Giulio Bolici coadiuvato dal Sig, Alberto Mancuso. Il VideoCeck è stato affidato al Sig. Francesco Elia Guacci. Sarà possibile seguire la diretta streaming della sfida dal profilo Youtube “Volleyball World Italia”.

Di seguito le interviste pre partita con la palleggiatrice Florencia Ferraro ed il Coach Lino Giangrossi:



