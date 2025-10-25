Volley: domenica arriva la capolista Melendugno - Sfida cruciale per il Marsala Volley

25/10/2025 07:00:00

È arrivato il momento decisivo, la Sigel Seap Marsala Volley si mostra per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico ed affronterà al Palasport “San Carlo” domenica pomeriggio la Narconon Volley Melendugno nella quarta giornata del Girone A di Serie A2 femminile. Per le lilibetane si tratta, dopo due trasferte che si sono chiuse con altrettante sconfitte ed un turno di riposo previsto dal calendario, di un momento delicato in cui è fondamentale sbloccare la classifica e dare segnali di reazione.

“Vogliamo fortemente invertire questo momento, afferma la Capitana del Marsala Volley Barbara Varaldo. Due partite fuori casa, difficili, ci hanno lasciato senza punti. Adesso davanti al nostro pubblico non dobbiamo solo provarci, dobbiamo giocare con la convinzione che possiamo vincere. Non c’è più tempo per rimandare, questa partita è l’occasione giusta per dare un segnale forte, rispondere con determinazione a chi ci precede in classifica e mostrare chi siamo davvero”.

Le pugliesi di Melendugno arrivano a Marsala forti di tre vittorie consecutive, ed occupano dunque la vetta del girone con 9 punti, obiettivo che intendono consolidare anche in questo match fuori casa. Alla Sigel Seap Marsala Volley, ferma ancora a quota 0, spetta quindi una prova di orgoglio e carattere; vincere non solo per muovere la classifica, ma anche per riscattare questo avvio poco producente allo scopo di intraprendere un più virtuoso cammino stagionale.

Due le ex in campo che ben conoscono l’ambiente marsalese, le palleggiatrici Giorgia Avenia ed Emma Sturniolo. Il loro ritorno da avversarie aggiunge una ulteriore componente emotiva alla sfida visto che conoscono molto bene il calore e la determinazione della tifoseria azzurra, attesa per un sostegno intenso soprattutto da parte del gruppo organizzato “Gli Irriducibili”, che già alla recente presentazione della squadra al Teatro Comunale ha dato prova di compattezza e passione. Nel palazzetto marsalese saranno loro a guidare il tifo, saranno la settima giocatrice in campo, pronta a spingere la squadra fin dai primi scambi.



