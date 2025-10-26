Sezioni
Cittadinanza
26/10/2025 15:03:00

Marsala, guardrail danneggiato e pericoloso in contrada San Silvestro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/marsala-guardrail-danneggiato-e-pericoloso-in-contrada-san-silvestro-450.jpg

A Marsala, in contrada San Silvestro, a poche centinaia di metri dal centro di riabilitazione A.I.A.S., è stato segnalato un guardrail danneggiato che da circa un mese si trova in posizione pericolosa ai margini della carreggiata.

 

La struttura, piegata e sporgente, si trova all’inizio di una strada secondaria che porta verso l’ospedale Paolo Borsellino, e rappresenta un rischio soprattutto nelle ore serali, quando la scarsa illuminazione rende difficile individuarla in tempo.

I cittadini chiedono un intervento urgente di messa in sicurezza, per evitare incidenti e ripristinare le normali condizioni di sicurezza stradale.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









