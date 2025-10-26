Trasferimento record a Erice: persona di 260 chili salvata dai Vigili del Fuoco

26/10/2025 15:40:00

Un’operazione fuori dall’ordinario ha impegnato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre i Vigili del Fuoco di Trapani. A Erice, infatti, è stato necessario il loro intervento per trasferire una persona affetta da obesità cronica, con un peso di circa 260 chili, che non poteva essere movimentata con i normali presidi sanitari.

L’abitazione si trova al primo piano e per consentire il trasferimento è stato necessario agire dall’esterno. I pompieri hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), una barella “bariatrica” appositamente progettata per casi come questo e l’autoscala del Comando di Trapani, che ha reso possibile la discesa in sicurezza.

Le manovre, complesse e delicate, hanno richiesto coordinamento e grande attenzione, ma si sono concluse con successo. La persona è stata infine affidata alle cure del personale sanitario e accompagnata al locale ospedale.

L’intervento ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, che al termine hanno salutato i soccorritori con un applauso, riconoscendo la professionalità e lo spirito di servizio dei Vigili del Fuoco di Trapani, ancora una volta in prima linea anche nelle situazioni più difficili ed eccezionali.





