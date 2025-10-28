Capo Feto, l'ultima zona umida della provincia di Trapani. Il video di Legambiente
Il circolo di Legambiente Marsala Petrosino con un videclip racconta la straordinaria bellezza di Capo Feto, l’ultima zona umida discretamente conservata della provincia di Trapani. Un’area che, come ricordano i volontari dell’associazione, muta continuamente aspetto nel corso delle stagioni, offrendo ogni volta paesaggi diversi e nuovi scorci di biodiversità.
Capo Feto rappresenta un patrimonio naturale di grande valore ecologico e al tempo stesso una risorsa potenziale per uno sviluppo turistico sostenibile. Le immagini girate documentano non solo la ricchezza ambientale del sito, ma anche le criticità ancora presenti: piccole discariche abusive che deturpano il paesaggio, soprattutto nella zona di accesso principale.
Legambiente sottolinea come i Comuni interessati, Petrosino e Mazara del Vallo, potrebbero facilmente intervenire per rimuovere questi rifiuti e prevenire nuovi accumuli con semplici accorgimenti, come la chiusura dell’ingresso principale, proposta più volte negli anni.
In attesa che venga istituita la Riserva naturale, l’associazione invita le amministrazioni locali a considerare la straordinaria opportunità che queste aree rappresentano. Le zone umide come Capo Feto non sono soltanto luoghi di biodiversità, ma anche presidi naturali contro l’erosione costiera e barriere che proteggono le falde acquifere.
Un patrimonio ambientale che, se tutelato e valorizzato, potrebbe diventare un esempio concreto di equilibrio tra natura e sviluppo sostenibile.
