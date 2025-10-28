Sezioni
Cultura
28/10/2025 14:14:00

Al Sollima di Marsala la nuova stagione teatrale sociale popolare 2025-2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/al-sollima-di-marsala-la-nuova-stagione-teatrale-sociale-popolare-2025-2026-450.jpg

Torna al Teatro Sollima di Marsala la stagione teatrale sociale popolare 2025-2026, diretta da Katia e Giuseppe Oddo per Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si può fare”.

Un cartellone ricco e vario, con cinque spettacoli in abbonamento e un appuntamento speciale dedicato alla musica e alla memoria di due icone italiane. 

La rassegna si apre lunedì 3 novembre con Il padre della sposa, con Gina Fiorina ed Edoardo Saitta. Seguono L’uomo è la bestia e la virtù (29 dicembre), Due dozzine di rose scarlatte (8 gennaio), Lo scambio (2 febbraio) e L’alba del terzo millennio (16 marzo). Tra gli eventi più attesi, lo spettacolo fuori abbonamento Sorelle – Mia e Loredana, scritto e interpretato da La Commare con la regia di Mario Incudine, in programma il 25 gennaio. Un omaggio intenso a Mia Martini e Loredana Bertè, che unisce teatro, musica e racconto biografico. I biglietti sono già disponibili su LiveTicket: il singolo spettacolo costa 10 euro, l’abbonamento ai cinque titoli 35 euro. Chi desidera assistere anche a Sorelle può scegliere la formula completa da 47 euro. Per informazioni e prenotazioni: 388 5662176 – 342 0330263 (WhatsApp) o scrivere a biglietteriaoddo@libero.it









