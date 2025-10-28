Stati generali cultura, Sellerio: "Sui nostri libri c'è scritto Palermo in copertina"

28/10/2025 22:00:00

«Nei nostri libri c’è scritto Palermo in copertina». Con queste parole Antonio Sellerio, direttore editoriale della storica casa editrice, ha rivendicato la sicilianità che da sempre caratterizza il marchio fondato dai genitori Elvira e Enzo Sellerio.

Dal palco degli Stati generali della cultura de Il Sole 24 Ore, ospitati a Palermo, Sellerio ha ricordato quanto l’essere radicati nell’isola sia stato — e continui a essere — un elemento identitario e determinante per la casa editrice: «Lo stare in questa città è stato determinante e lo è tuttora. Crea enormi problemi, difficoltà pratiche, perché siamo lontani dalla maggior parte dei lettori, dai grandi giornali, dal mondo editoriale e dalla distribuzione. Ma proprio l’essere in Sicilia ci ha consentito una certa originalità che permane ancora adesso».

Una distanza geografica, dunque, che si è trasformata in una cifra distintiva: «Noi siamo molto più forti nella narrativa italiana che in quella straniera – ha aggiunto – e credo che uno dei motivi sia il rapporto diretto e quotidiano che abbiamo con i nostri autori».

Sellerio ha concluso sottolineando la continuità della missione culturale dell’editrice palermitana: «C’è una specificità siciliana di Sellerio. Siamo orgogliosi che nel nostro catalogo, pur avendo una vocazione internazionale, la Sicilia continui ad avere un ruolo centrale. Continueremo a darle spazio anche nei progetti futuri».

Agli Stati Generali della Cultura de Il Sole 24 Ore, il sindaco di Palermo richiama il ruolo strategico del Mezzogiorno e del Mediterraneo

L’Italia del Sud “si è messa in moto e in questo Paese lo sviluppo dell’economia e della società non può fermarsi al di sopra del Tevere”. È il messaggio forte lanciato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dal palco del Teatro Massimo, in occasione della terza tappa dell’edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura de Il Sole 24 Ore.

“Esiste un’Italia del Sud che ha smesso di piangersi addosso – ha detto Lagalla – e che oggi si presenta con proposte concrete, con la volontà di superare i propri ritardi storici e di affermarsi come parte viva e innovativa del Paese”.

Il sindaco ha sottolineato come il Mezzogiorno stia costruendo una nuova identità fatta di audacia e partecipazione, pronta a confrontarsi sul piano nazionale e internazionale “all’interno di un grande quadro di alleanza europea ed extraeuropea”.

In questo percorso di rilancio, ha aggiunto, il Mediterraneo rappresenta “una cintura e una cerniera fondamentale” per lo sviluppo e il dialogo tra popoli. Le parole di Lagalla arrivano in una giornata simbolica per Palermo, che ospita anche l’Assemblea parlamentare della Nato, confermando il ruolo della città come crocevia geopolitico e culturale.

Betta (Teatro Massimo): “Tempi difficili, ma l’arte rinnova i popoli”

Il Sovrintendente richiama il valore della cultura come motore di rinnovamento

“In questi tempi difficili è necessario ridisegnare le istituzioni”. È l’appello lanciato da Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, nel corso degli Stati Generali della Cultura de Il Sole 24 Ore, che hanno riunito nel capoluogo siciliano esponenti del mondo culturale, politico ed economico.

Betta ha richiamato la celebre frase incisa sulla facciata del Teatro Massimo – “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita” – come guida per ripensare il ruolo della cultura nel Paese. “Il nostro compito – ha spiegato – è fare in modo che l’arte continui a essere una forma di conoscenza, di economia e di civiltà. Il Teatro Massimo è un modello che unisce valore artistico e sostenibilità economica, dimostrando che la cultura può generare sviluppo reale.”

Le sue parole si inseriscono nel più ampio confronto promosso da Il Sole 24 Ore per ridisegnare il futuro della cultura italiana, in un momento in cui – come ha ricordato Betta – “serve una visione nuova e condivisa, capace di unire le energie del Nord e del Sud”.

