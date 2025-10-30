Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
30/10/2025 20:01:00

Marsala, trova due cuccioli in strada ma nessuno interviene: “Mi hanno detto che ..."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/marsala-trova-due-cuccioli-in-strada-ma-nessuno-interviene-mi-hanno-detto-che-450.jpg

Una storia di ordinaria burocrazia e disattenzione arriva da Marsala, raccontata da un cittadino rientrato da poco nella sua città d’origine.
Carmelo, questo il suo nome, ha deciso di scrivere alla nostra redazione per denunciare un episodio che definisce «profondamente deludente» e che, purtroppo, non appare isolato.

Tutto è accaduto lunedì mattina, intorno alle 8:00, nei pressi del canile municipale.
«Ho trovato due cuccioli che giocavano in mezzo alla carreggiata – racconta –. Per evitare che venissero investiti, mi sono fermato e li ho messi al sicuro a bordo strada».
Da lì inizia la trafila: prima le chiamate alla polizia municipale, rimaste senza risposta, poi il contatto con una dipendente della ditta che gestisce il canile comunale, che si scusa spiegando che “non c’è un mezzo disponibile per intervenire”.

«Mi ha chiesto di tenerli con me e di richiamare più tardi – continua Carmelo –. Ma sono passate tre ore e nessuno si è fatto vivo».
Quando l’uomo riesce nuovamente a parlare con la polizia municipale, la risposta che riceve lo lascia sconcertato:
«Mi hanno detto che, avendoli caricati in auto, ormai i cani erano diventati miei».

A quel punto Carmelo si rivolge ai Carabinieri, per denunciare quella che considera «un’omissione di doveri da parte delle autorità competenti». Dopo varie telefonate, attese e chiarimenti, viene infine autorizzato a portare personalmente i cuccioli al canile municipale.

La vicenda si conclude con il lieto fine per gli animali, ma resta una forte amarezza:
«Quanti altri cittadini avrebbero avuto la pazienza di fare tutto questo invece di lasciare i cani in strada? Temo che la risposta sia evidente».

Un episodio che riapre il tema, purtroppo cronico, della gestione del randagismo e della prontezza dei servizi pubblici a Marsala.
«È triste – conclude Carmelo – vedere come una città così bella possa ancora inciampare in questioni di civiltà elementare».









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)