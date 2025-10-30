Marsala, trova due cuccioli in strada ma nessuno interviene: “Mi hanno detto che ..."

30/10/2025 20:01:00

Una storia di ordinaria burocrazia e disattenzione arriva da Marsala, raccontata da un cittadino rientrato da poco nella sua città d’origine.

Carmelo, questo il suo nome, ha deciso di scrivere alla nostra redazione per denunciare un episodio che definisce «profondamente deludente» e che, purtroppo, non appare isolato.

Tutto è accaduto lunedì mattina, intorno alle 8:00, nei pressi del canile municipale.

«Ho trovato due cuccioli che giocavano in mezzo alla carreggiata – racconta –. Per evitare che venissero investiti, mi sono fermato e li ho messi al sicuro a bordo strada».

Da lì inizia la trafila: prima le chiamate alla polizia municipale, rimaste senza risposta, poi il contatto con una dipendente della ditta che gestisce il canile comunale, che si scusa spiegando che “non c’è un mezzo disponibile per intervenire”.

«Mi ha chiesto di tenerli con me e di richiamare più tardi – continua Carmelo –. Ma sono passate tre ore e nessuno si è fatto vivo».

Quando l’uomo riesce nuovamente a parlare con la polizia municipale, la risposta che riceve lo lascia sconcertato:

«Mi hanno detto che, avendoli caricati in auto, ormai i cani erano diventati miei».

A quel punto Carmelo si rivolge ai Carabinieri, per denunciare quella che considera «un’omissione di doveri da parte delle autorità competenti». Dopo varie telefonate, attese e chiarimenti, viene infine autorizzato a portare personalmente i cuccioli al canile municipale.

La vicenda si conclude con il lieto fine per gli animali, ma resta una forte amarezza:

«Quanti altri cittadini avrebbero avuto la pazienza di fare tutto questo invece di lasciare i cani in strada? Temo che la risposta sia evidente».

Un episodio che riapre il tema, purtroppo cronico, della gestione del randagismo e della prontezza dei servizi pubblici a Marsala.

«È triste – conclude Carmelo – vedere come una città così bella possa ancora inciampare in questioni di civiltà elementare».



