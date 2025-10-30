Sezioni
Cultura
30/10/2025 11:03:00

Trapani, incontro con il cantautore Pippo Pollina al Museo San Rocco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/trapani-incontro-con-il-cantautore-pippo-pollina-al-museo-san-rocco-450.png

Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso il Museo di Arte Contemporanea San Rocco (Via Turretta 12, Trapani), avrà luogo un evento speciale con il cantautore e scrittore siciliano Pippo Pollina, invitato dall’Istituto di Cultura Italo‑Tedesco (ICIT) in collaborazione con il Goethe‑Institut Italien, il Museo San Rocco, gli Amici del Museo San Rocco e il MeMA. 

Durante la serata Pollina presenterà il suo romanzo “L’altro” (tradotto in italiano e pubblicato da Squilibri Editore) e offrirà al pubblico alcune sue canzoni accompagnandosi alla chitarra.

L’appuntamento è dunque un’occasione duplice: letteratura e musica, racconto e canto, incontro con un artista che da anni vive e lavora in Svizzera ma mantiene un forte legame con la Sicilia. Pippo Pollina è nato a Palermo nel 1963 in una famiglia di origini contadine. Fin da giovane ha coltivato la passione per la musica. La sua carriera musicale è iniziata nel 1979, e nel 1985 – in cerca di nuovi orizzonti – si è trasferito in Svizzera dove ha trovato ampia accoglienza e riconoscimento. In particolare nei Paesi di lingua tedesca (Svizzera, Germania, Austria) è considerato una figura di spicco della canzone d’autore italiana. La sua musica intreccia impegno civile, radici mediterranee e contaminazioni europee: temi come l’identità, la migrazione, la memoria e la libertà sono ricorrenti nel suo repertorio. Il romanzo “L’altro" è il suo esordio narrativo: senza rinunciare all’intreccio e al racconto, pone al centro scelte etiche, relazioni umane e la forza di ricomporre percorsi che apparentemente sembrano distanti fra loro. Ambientato fra la Sicilia e l’Europa centrale, il romanzo rispecchia – in forma romanzata – la traiettoria di vita dell’autore: un ponte fra mondi diversi, sotto lo sguardo vigile della coscienza civile e del ricordo di radici e migrazione. Il libro è stato accolto come “un romanzo contemporaneo che intreccia elementi di narrativa realistica e storica, combinando la descrizione dei paesaggi siciliani e un’analisi profonda di temi quali l’identità, la nostalgia e l’influenza della mafia”. La formula dell’evento — presentazione letteraria e performance musicale — riflette perfettamente questa duplice natura dell’artista: parola e suono, memoria e presente. L’incontro, ad accesso libero fino ad esaurimento posti, è rivolto a tutti gli appassionati di musica, letteratura e impegno culturale.









