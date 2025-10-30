Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
30/10/2025 09:30:00

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni d'impresa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa-450.png

Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.

Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un imprenditore? Lo spiega Giulio Bellan, dottore commercialista e fondatore di Studio Bellan, tra i professionisti più esperti in Sicilia nella costituzione di holding patrimoniali.

Cos’è una holding (spiegato semplice)
Come spiega Giulio Bellan, una holding è una società che ha il compito di gestire le quote di altre aziende e custodire il patrimonio (immobili, risparmi, partecipazioni).
In pratica, separa ciò che è “strategico” (ciò che vuoi proteggere) dall’attività quotidiana, che può avere alti e bassi.

I principali vantaggi per un imprenditore
Ecco perché sempre più aziende scelgono di creare una holding, secondo Giulio Bellan:
- Patrimonio più sicuro – Se l’azienda operativa ha problemi, i beni custoditi nella holding restano protetti.
- Più serenità – Sai che anni di lavoro non possono essere cancellati da un imprevisto.
- Meno tasse sui guadagni – La legge oggi permette di spostare utili e dividendi con imposte molto ridotte (circa l’1,2% in certi casi).
- Maggiore libertà – Puoi reinvestire i guadagni in nuovi progetti, comprare immobili, finanziare i figli senza dover “svuotare” l’azienda operativa.
- Passaggio generazionale ordinato – Eviti conflitti tra eredi stabilendo regole chiare già oggi. 

Come si fa in pratica (spiegato in 5 passi)
Creare una holding non è complicato, ma va fatto bene. Giulio Bellan spiega che è fondamentale seguire un percorso preciso, senza troppi tecnicismi:
1. Capire cosa proteggere
Prima di tutto si fa un elenco dei beni importanti: soldi in azienda, immobili, macchinari, quote di altre società.
2. Decidere che tipo di holding serve
Ci sono holding che fanno solo “cassaforte” e altre che gestiscono anche attività. Va scelto il modello giusto in base agli obiettivi, sottolinea Giulio Bellan.
3. Scrivere le regole
Lo statuto stabilisce chi decide cosa, come si distribuiscono i soldi, cosa succede se entrano i figli o escono dei soci.
4. Fare l’atto dal notaio
Si costituisce ufficialmente la società e si trasferiscono lì i beni o il denaro da proteggere.
5. Gestirla nel tempo
Una holding va seguita: ogni anno va rivisto il bilancio, aggiornate le regole se cambia la famiglia o l’azienda, e controllato che resti efficiente dal punto di vista fiscale.

Con chi farlo
Quando si parla di holding è fondamentale rivolgersi a uno studio specializzato e con esperienza.

Studio Bellan, con sede a Marsala, è stato definito dal Sole 24 Ore “un punto di riferimento per la Sicilia grazie al suo approccio innovativo alla consulenza”.

Ogni mese Giulio Bellan e il suo team seguono diverse costituzioni di holding e possono contare su oltre 20 anni di esperienza e un approccio multidisciplinare che comprende bilanci, finanza agevolata, finanziamenti e revisione legale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)