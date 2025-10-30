Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni d'impresa

30/10/2025 09:30:00

Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.

Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un imprenditore? Lo spiega Giulio Bellan, dottore commercialista e fondatore di Studio Bellan, tra i professionisti più esperti in Sicilia nella costituzione di holding patrimoniali.

Cos’è una holding (spiegato semplice)

Come spiega Giulio Bellan, una holding è una società che ha il compito di gestire le quote di altre aziende e custodire il patrimonio (immobili, risparmi, partecipazioni).

In pratica, separa ciò che è “strategico” (ciò che vuoi proteggere) dall’attività quotidiana, che può avere alti e bassi.

I principali vantaggi per un imprenditore

Ecco perché sempre più aziende scelgono di creare una holding, secondo Giulio Bellan:

- Patrimonio più sicuro – Se l’azienda operativa ha problemi, i beni custoditi nella holding restano protetti.

- Più serenità – Sai che anni di lavoro non possono essere cancellati da un imprevisto.

- Meno tasse sui guadagni – La legge oggi permette di spostare utili e dividendi con imposte molto ridotte (circa l’1,2% in certi casi).

- Maggiore libertà – Puoi reinvestire i guadagni in nuovi progetti, comprare immobili, finanziare i figli senza dover “svuotare” l’azienda operativa.

- Passaggio generazionale ordinato – Eviti conflitti tra eredi stabilendo regole chiare già oggi.

Come si fa in pratica (spiegato in 5 passi)

Creare una holding non è complicato, ma va fatto bene. Giulio Bellan spiega che è fondamentale seguire un percorso preciso, senza troppi tecnicismi:

1. Capire cosa proteggere

Prima di tutto si fa un elenco dei beni importanti: soldi in azienda, immobili, macchinari, quote di altre società.

2. Decidere che tipo di holding serve

Ci sono holding che fanno solo “cassaforte” e altre che gestiscono anche attività. Va scelto il modello giusto in base agli obiettivi, sottolinea Giulio Bellan.

3. Scrivere le regole

Lo statuto stabilisce chi decide cosa, come si distribuiscono i soldi, cosa succede se entrano i figli o escono dei soci.

4. Fare l’atto dal notaio

Si costituisce ufficialmente la società e si trasferiscono lì i beni o il denaro da proteggere.

5. Gestirla nel tempo

Una holding va seguita: ogni anno va rivisto il bilancio, aggiornate le regole se cambia la famiglia o l’azienda, e controllato che resti efficiente dal punto di vista fiscale.

Con chi farlo

Quando si parla di holding è fondamentale rivolgersi a uno studio specializzato e con esperienza.

Studio Bellan, con sede a Marsala, è stato definito dal Sole 24 Ore “un punto di riferimento per la Sicilia grazie al suo approccio innovativo alla consulenza”.

Ogni mese Giulio Bellan e il suo team seguono diverse costituzioni di holding e possono contare su oltre 20 anni di esperienza e un approccio multidisciplinare che comprende bilanci, finanza agevolata, finanziamenti e revisione legale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



