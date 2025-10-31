Misiliscemi: 40enne fermato mentre trasporta rifiuti illegalmente

31/10/2025 10:36:00

Un’operazione a tutela dell’ambiente è stata portata a termine nei giorni scorsi dal personale della Capitaneria di Porto di Trapani, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo. I militari hanno fermato un uomo di 40 anni sorpreso a trasportare rifiuti non pericolosi in modo illecito a bordo di un autocarro privo delle necessarie autorizzazioni.

L’intervento è scattato in località Locogrande, nel territorio del Comune di Misiliscemi. Durante un controllo, gli uomini della Guardia Costiera hanno notato il veicolo che trasportava scarti edili miscelati a terre, plastica, bidoni, pneumatici e altri materiali. Il mezzo, risultato non autorizzato per il trasporto di rifiuti, è stato sottoposto a ispezione.

Le verifiche hanno permesso di accertare violazioni di carattere penale previste dal Testo Unico Ambientale. In particolare, è stato contestato il trasporto abusivo di circa 25 metri cubi di rifiuti, senza il prescritto Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), documento obbligatorio per legge.

L’autocarro è stato quindi sottoposto a sequestro penale preventivo d’urgenza, mentre il conducente — titolare di una ditta individuale locale che si occupa di commercio di materiale ferroso — è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

La Capitaneria di Porto di Trapani prosegue un’attività di controllo capillare del territorio, finalizzata a contrastare abbandoni e trasporti illeciti di rifiuti nelle campagne e nelle aree periferiche della città, nonché nei comuni limitrofi che rientrano in zone ambientali protette.

Solo nel mese scorso, analoghe operazioni avevano portato all’arresto di due soggetti colti in flagrante mentre bruciavano rifiuti all’interno della Riserva Naturale Orientata, evitando così la diffusione di emissioni nocive nell’aria.

Le operazioni in corso confermano l’impegno costante della Guardia Costiera di Trapani nel contrasto ai comportamenti che minacciano l’ambiente e la salute pubblica.

L’obiettivo, spiegano dal Comando, è scoraggiare gli abbandoni indiscriminati di rifiuti e garantire il rispetto delle norme in materia di gestione e trasporto dei materiali di scarto.



