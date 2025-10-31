Sezioni
Cultura
31/10/2025 12:11:00

Agrigento Capitale della Cultura 2025, la Corte dei Conti: “Ritardi, confusione e ...".

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/1761909201-0-agrigento-capitale-della-cultura-2025-la-corte-dei-conti-ritardi-confusione-e.jpg

Un documento di oltre duecento pagine della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, accende i riflettori su “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”. Il giudizio, pur riconoscendo alcuni miglioramenti nella gestione, è severo: emergono ritardi, confusione di competenze, e carenze nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti.

Secondo i magistrati contabili, le criticità organizzative e gestionali potrebbero mettere a rischio la piena realizzazione dei 44 progetti previsti nel dossier di candidatura, ispirato al pensiero di Empedocle e ai quattro elementi — Acqua, Terra, Aria e Fuoco.

Il referto analizza nel dettaglio la gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, evidenziando come, nonostante un miglioramento dell’efficienza e della trasparenza contabile, molte iniziative non siano ancora concluse o restino “in fase di allestimento o di affidamento”.

I punti critici

Nel documento si legge che la Fondazione «non ha ancora completato tutte le azioni previste nel dossier di candidatura», mentre persistono ritardi nei cantieri infrastrutturali collegati agli eventi culturali e debolezze nel coordinamento tra i soggetti coinvolti: Comune, Fondazione e Parco Archeologico della Valle dei Templi.

I giudici contabili parlano apertamente di “carenze notevoli sul fronte del monitoraggio e della rendicontazione”, sottolineando che la gestione del progetto risente di una scarsa chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità tra i diversi enti.

I miglioramenti riconosciuti

Pur nel quadro critico, la Corte dei Conti riconosce «un rilevante contributo al miglioramento dell’efficienza amministrativa e della trasparenza contabile» grazie all’intervento di nuove figure di alto profilo provenienti dalla dirigenza statale.
«L’attuale andamento gestionale – si legge nel documento – ha superato le elevate conflittualità interne con l’avvalimento delle migliori professionalità provenienti dall’alta dirigenza dello Stato, che hanno apportato un contributo significativo ai risultati di bilancio nella gestione in corso».

 

L’appello finale

La Corte richiama infine la necessità di rafforzare la collaborazione istituzionale e di accelerare le procedure per non compromettere l’attuazione del programma:
«Serve un coordinamento più efficace tra Comune, Fondazione e Parco Archeologico – scrivono i magistrati – per garantire che le iniziative culturali e infrastrutturali vengano completate entro la fine dell’anno».

Agrigento, designata Capitale italiana della Cultura 2025 con un progetto che intreccia filosofia, paesaggio e arte contemporanea, si trova ora di fronte alla sfida più difficile: rispettare i tempi e non disperdere un’occasione storica di rilancio culturale e turistico per la città e per l’intera Sicilia.









