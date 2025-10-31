Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
31/10/2025 15:00:00

Economia: i dati del Report Ambrosetti, Schifani: "Sicilia in forte crescita"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/economia-i-dati-del-report-ambrosetti-schifani-sicilia-in-forte-crescita-450.png

«I dati del Rapporto Ambrosetti 2025 confermano che la Sicilia sta vivendo una fase di crescita solida. Il miglioramento del 78% degli indicatori è il risultato del lavoro portato avanti dai governi regionali di centrodestra, con politiche mirate a sostenere imprese, occupazione e sviluppo».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il Rapporto strategico 2025 sulla Sicilia presentato a Palermo nell’ambito della terza edizione dell’Act Tank Sicilia, organizzata da The European House – Ambrosetti.

Schifani ha sottolineato come, dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia, «oggi la Sicilia mostra una ripresa vigorosa e si colloca ai vertici nazionali per crescita del Pil e dell’occupazione».

Il governatore ha infine rimarcato l’impegno del suo governo a proseguire «affrontando con responsabilità le criticità ancora presenti – dal divario infrastrutturale alla scarsa partecipazione di donne e giovani al mondo del lavoro – per consolidare una crescita duratura e inclusiva, all’altezza delle potenzialità della nostra Isola».

 

                                                                                                                       ****

 

 

Siccità, dalla Regione 4,6 milioni per i laghetti aziendali. Sammartino: “Risorse certe per il comparto agricolo”

La Regione Siciliana stanzia 4,6 milioni di euro per la realizzazione di invasi aziendali destinati a mitigare gli effetti della siccità. L’avviso, pubblicato dall’assessorato regionale all’Agricoltura, mira a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque, consentendo alle imprese di costruire vasche, laghetti, invasi e serbatoi per l’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico.

«Il governo Schifani – spiega l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – mette in campo risorse certe per il comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuità produttiva alle imprese».

Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese agricole, che dovranno cofinanziare almeno la metà dell’investimento. Il contributo massimo per singolo intervento non potrà superare i 30 mila euro.

La domanda di sostegno andrà inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo: dipartimento.agricoltura1@certmail.regione.sicilia.it utilizzando il modulo disponibile dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Dal giorno successivo alla pubblicazione, decorreranno i 45 giorni per la presentazione delle istanze.

 

                                                                                                                       ****

 

Infezioni da salmonella, Sammartino: “Nessun caso tra i pomodorini siciliani”

Nessuna contaminazione da salmonella è stata riscontrata nei pomodorini siciliani. Lo conferma l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Regione, Luca Sammartino, dopo la diffusione di alcune notizie su presunti focolai legati a prodotti agricoli provenienti dall’Isola.

«Le verifiche condotte dalle autorità sanitarie regionali e nazionali, così come i dati del rapporto congiunto di Ecdc ed Efsa, non hanno rilevato alcun caso di contaminazione sui campioni di pomodoro prelevati in Sicilia. Ma quale salmonella: i pomodorini ciliegini siciliani fanno bene alla salute e sono buoni!», ha dichiarato Sammartino.

L’assessorato regionale all’Agricoltura invita i consumatori a mantenere fiducia nella filiera agricola siciliana, sottolineando i continui controlli e le verifiche che garantiscono l’eccellenza dei prodotti dell’Isola.


 



