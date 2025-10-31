UICI Trapani: il salemitano Ignazio Grillo nuovo presidente territoriale

31/10/2025 18:04:00

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani volta pagina e guarda al futuro con una nuova guida. Nel corso della riunione del Consiglio Sezionale, svoltasi lo scorso 28 ottobre, il Dott. Ignazio Grillo è stato eletto Presidente della Sezione Territoriale, raccogliendo il testimone del compianto Antonio Struppa, scomparso un mese fa.



L’assemblea si è svolta in un clima di commozione, ma anche di profonda consapevolezza e desiderio di continuità. Grillo, figura giovane e stimata, da tempo attivo all’interno dell’UICI, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli e ha ribadito l’impegno a proseguire nel solco tracciato da Struppa, rinnovando al tempo stesso lo slancio dell’associazione sul territorio.



“Raccogliere la sua eredità significa portare avanti con responsabilità e passione i valori che Antonio ha sempre incarnato: solidarietà, partecipazione e impegno civile”, ha dichiarato il neo presidente durante il suo primo intervento ufficiale.



Nel corso della stessa riunione è stato annunciato anche l’ingresso in Consiglio del Dott. Antonino Rallo, socio UICI originario di Paceco, il cui contributo umano e professionale sarà prezioso per il rilancio delle attività sezionali.



A salutare e a congratularsi con il nuovo presidente e con tutto il Consiglio Sezionale sono intervenuti, in collegamento via Zoom, il Presidente Nazionale dell’UICI, Dott. Mario Barbuto, e la Vice Presidente Nazionale, Dott.ssa Linda Legname. Entrambi hanno espresso parole di vicinanza e incoraggiamento, sottolineando la fiducia della Presidenza Nazionale nella capacità della sezione trapanese di proseguire con impegno e coesione nel lavoro di tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti.



Con l’elezione di Ignazio Grillo, l’UICI di Trapani apre un nuovo capitolo della propria storia. Una storia che continua, nel segno della continuità e del rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per i soci e di consolidare la collaborazione con le istituzioni, le scuole e le realtà associative della provincia.

Franco Ciro Lo Re



