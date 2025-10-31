Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley sogna in grande contro Casalmaggiore

31/10/2025 08:55:00

Dopo il successo casalingo contro Melendugno, la Sigel Seap Marsala Volley prova la scalata alla classifica e si prepara ad un nuovo, stimolante esame nel campionato di Serie A2 Tigotà di pallavolo femminile. Sabato 1 novembre alle ore 15:00, al Pala Farina di Viadana, le ragazze di coach Lino Giangrossi affronteranno il roster del Volley Casalmaggiore, formazione di alto profilo e tra le più accreditate del girone. Una sfida che, in caso di risultato positivo, può lanciare le azzurre nella parte alta della classifica e accendere ancor di più l’entusiasmo in Città dopo la bella prova casalinga al Palazzetto San Carlo contro Melendugno.

“Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, ha dichiarato l’opposto Amelìe Vighetto nel pre-gara contro Casalmaggiore, la squadra ha tenuto la testa alta nei momenti difficili come nelle due sconfitte di inizio campionato. Adesso non dobbiamo cullarci sugli allori della vittoria contro Melendugno, ma continuare sulla strada del sacrificio e della concentrazione perché soltanto così potremo raggiungere qualsiasi risultato. Per la squadra è stata una settimana di preparazione alla sfida di Viadana consapevoli che questo torneo non regala nulla a nessuno e che giocheremo punto su punto per provare a tornare a casa con un risultato positivo”.

A Viadana, contro una delle piazze storiche del volley femminile italiano, servirà una prova di maturità. Casalmaggiore è squadra esperta e fisica, con un ottimo organico ed ambizioni importanti. Per la Sigel Seap Marsala Volley sarà fondamentale mantenere lucidità nei momenti caldi, confermando la solidità difensiva per affidarsi ad un attacco sempre più convincente, che contro Melendugno ha funzionato alla perfezione. La sfida è di quelle che possono segnare un punto di svolta nella stagione per la squadra, per la città, per tutto l’ambiente lilybetano che è tornato a vivere il grande volley. Diretta streaming su Youtube.it “Volleyball World TV”.



