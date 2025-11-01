San Vito Lo Capo: turista polacca cade mentre si arrampica sulla Falesia di Salinella 

01/11/2025 08:32:00

Intervento di soccorso ieri pomeriggio sulla Falesia di Salinella a San Vito Lo Capo, per una scalatrice polacca di 33 anni caduta durante un’arrampicata nel settore “White Wall”.

La donna, che stava facendo il percorso insieme ad alcuni amici, ha perso la presa ed è volata per circa cinque metri, impattando violentemente con il piede destro su un terrazzino roccioso e riportando un grave trauma.

Sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS), allertate poco dopo l’incidente. I tecnici, una volta raggiunta l’infortunata, hanno immobilizzato l’arto e sistemato la donna in barella. Il trasporto è avvenuto dapprima a passamano lungo la parete e poi a spalla fino al punto in cui attendeva l’ambulanza del 118, che ha condotto la ferita all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il CNSAS Sicilia segnala un recente aumento degli incidenti in falesia, spesso dovuti a distrazioni durante le manovre di sicura, all’uso di telefoni o droni, all’ascolto di musica ad alto volume o al consumo di alcolici, oltre che alla mancanza del casco. “L’arrampicata – ricordano dal Soccorso Alpino – resta un’attività che richiede massima attenzione e consapevolezza del rischio”.



