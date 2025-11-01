Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/11/2025 08:32:00

San Vito Lo Capo: turista polacca cade mentre si arrampica sulla Falesia di Salinella 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/san-vito-lo-capo-turista-polacca-cade-mentre-si-arrampica-sulla-falesia-di-salinella-450.jpg

Intervento di soccorso ieri pomeriggio sulla Falesia di Salinella a San Vito Lo Capo, per una scalatrice polacca di 33 anni caduta durante un’arrampicata nel settore “White Wall”.

 

La donna, che stava facendo il percorso insieme ad alcuni amici, ha perso la presa ed è volata per circa cinque metri, impattando violentemente con il piede destro su un terrazzino roccioso e riportando un grave trauma.

 

Sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS), allertate poco dopo l’incidente. I tecnici, una volta raggiunta l’infortunata, hanno immobilizzato l’arto e sistemato la donna in barella. Il trasporto è avvenuto dapprima a passamano lungo la parete e poi a spalla fino al punto in cui attendeva l’ambulanza del 118, che ha condotto la ferita all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

 

Il CNSAS Sicilia segnala un recente aumento degli incidenti in falesia, spesso dovuti a distrazioni durante le manovre di sicura, all’uso di telefoni o droni, all’ascolto di musica ad alto volume o al consumo di alcolici, oltre che alla mancanza del casco. “L’arrampicata – ricordano dal Soccorso Alpino – resta un’attività che richiede massima attenzione e consapevolezza del rischio”.



Cronaca | 2025-10-31 17:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/uomo-di-61-anni-arrestato-per-violenza-sessuale-250.jpg

Uomo di 61 anni arrestato per violenza sessuale

 La Polizia ha arrestato un uomo di 61 anni di Capo d'Orlando con l’accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe approfittato della fiducia della vittima, con cui...







Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)