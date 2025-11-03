Trapani, imbrattata la "Porta sul Mare": danno sul patrimonio restaurato

03/11/2025 06:00:00

Atto vandalico sulla Porta sul Mare, il nuovo accesso al litorale sotto il Bastione Conca a Trapani. Sul muro appena restaurato è comparsa una scritta in parte incomprensibile, tracciata di notte: nessuna firma, solo vernice scura sulle pietre riportate alla luce con fondi pubblici. La zona è tra le più fotografate della città: vista mare, mura spagnole, scalinata di Sant’Anna recuperata, turisti ogni giorno. E proprio lì qualcuno ha deciso di lasciare il segno. Non un’opera, non un messaggio. Solo uno sfregio. Dove dovrebbe esserci rispetto, c’è la bomboletta spray. Dove dovrebbe esserci orgoglio, resta l’ennesima prova che a Trapani puoi investire milioni, rifare mura, basole e pietra antica, ma non puoi difenderle da chi, di notte, le rovina. Sulle Mura di Tramontana, nel nuovo varco sul mare, la scritta è apparsa poche settimane dopo l’apertura della struttura. Nessuna street art, nessuna denuncia sociale: solo vandalismo.

Sui social in molti parlano di vergogna, altri si chiedono che senso abbia investire e restaurare se poi non si protegge nulla, qualcuno definisce il gesto “autolesionismo urbano”, come se la città si colpisse da sola.

Non è un episodio isolato. Anche al cimitero comunale, dopo la pulizia straordinaria per il 2 novembre e l’installazione di lavandini nuovi, in poche ore sono riapparsi lavabi sporchi, otturati e anneriti. C’è chi ammette che parte della responsabilità è dei cittadini, che usano male gli spazi pubblici e non li puliscono, e chi invece parla di totale mancanza di educazione e rispetto. Molti ricordano che il cimitero la mattina era in ordine e nel pomeriggio già degradato.

Due luoghi diversi, stesso copione: si inaugura, si fotografa, si condivide, poi si sporca, si discute e si lascia così. La Porta sul Mare doveva essere una finestra sulla storia e sul mare, immagine di una Trapani che si risveglia. Oggi racconta altro: che non è il muro il problema, ma la cura. Domani la scritta verrà cancellata, il lavabo ripulito. Ma finché tutto si riduce a indignazione momentanea e accuse reciproche, il risultato non cambia.



