Cultura
03/11/2025 12:07:00

Il Luglio Musicale celebra le origini afro e native americane con il pianista Arciuli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762168194-0-il-luglio-musicale-celebra-le-origini-afro-e-native-americane-con-il-pianista-arciuli.jpg

Il Luglio Musicale Trapanese dedica il suo appuntamento dell'8 novembre (ore 19.00, Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani) alle radici musicali dell'America. Protagonista Emanuele Arciuli che porta in scena "Riscatto e Liberazione", recital pianistico che intreccia la tradizione musicale nativa americana con quella afroamericana. Un raffinato ed emozionante programma rende omaggio agli Indiani d'America - ancora oggi vittime di pregiudizi e ignoranza sopravvissuti al genocidio perpetrato ai loro danni - che esprimono attualmente una voce autorevole nell'ambito artistico in generale, e musicale in particolare, con una creatività animata dal jazz e dal genere spiritual. Emanuele Arciuli è un pianista italiano di fama internazionale, considerato tra i massimi interpreti della musica del XX e XXI secolo, in particolare americana. Collabora con prestigiose orchestre e festival mondiali, e più di cinquanta compositori hanno scritto opere per lui. La sua ricca discografia include progetti premiati con nomination ai Grammy Award. Vincitore del premio "Franco Abbiati" 2011 e Accademico di Santa Cecilia dal 2023, insegna al Conservatorio di Bari, all'Accademia di Pinerolo e in università statunitensi, e dirige il Bari Piano Festival. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.









