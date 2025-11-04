Sezioni
Cultura
04/11/2025 15:51:00

Enrico Montesano al Teatro Ariston di Trapani con “Ottanta voglia di stare con voi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/enrico-montesano-al-teatro-ariston-di-trapani-con-ottanta-voglia-di-stare-con-voi-450.jpg

Il 21 novembre ore 21 andrà in scena al Teatro Ariston di Trapani “Ottanta voglia di stare con voi”, il nuovo spettacolo di Enrico Montesano con cui festeggia il traguardo degli 80 anni, riportando in scena la sua inesauribile verve, la sua ironia tagliente e la sua straordinaria capacità di raccontare la storia del costume e della società italiana.

Con uno sguardo acuto e attento alla contemporaneità, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, dando vita a un racconto che fonde passato e attualità in un continuo dialogo della memoria. 

Ma Enrico Montesano non è cambiato, è rimasto il geniale, talentuoso, eclettico mattatore, capace di ideare e dar vita a personaggi indimenticabili come Torquato il Pensionato, la romantica Donna Inglese, il mitico Pomata di Febbre da cavallo, Rugantino e il Conte Tacchia: tutte maschere che hanno contrassegnato l’immaginario collettivo italiano. OTTANTA voglia di stare con voi è un viaggio tra i mille volti di un Artista che ha dato un profondo impulso alla storia dello spettacolo italiano. Anti-eroi, maschere popolari, caricature affettuose del nostro paese convergono in un unico, straordinario protagonista che li racchiude tutti: Enrico Montesano, uno degli attori più popolari e amati dal pubblico, un “fuoriclasse” dello spettacolo italiano, punto di riferimento per le successive generazioni di attori. Basti ricordare la lunga e fortunata collaborazione con Pietro Garinei e il Teatro Sistina, iniziata nel 1978 con la seconda edizione di Rugantino e proseguita con ben 14 spettacoli, che lo hanno consacrato tra gli interpreti più prolifici e amati del teatro musicale italiano. Con OTTANTA voglia di stare con voi Enrico Montesano non celebra solo la sua carriera, ma rinnova il suo patto d’affetto con il pubblico, in uno spettacolo che promette risate, emozioni e riflessioni, con lo stile inconfondibile di un grande protagonista della scena italiana. Lo spettacolo Ottanta voglia di stare con voi! È prodotto da Clodio Management e RPS srl, distribuito da OcchioXOcchio entertainment e Opera Management.









