Marsala, si presenta “Operaicidio”: quando il lavoro continua a uccidere

04/11/2025 12:46:00

Sabato 8 novembre, alle 10, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, l’Ordine degli Avvocati di Marsala, insieme alla sottosezione locale dell’Associazione Nazionale Magistrati, promuove la presentazione del libro “Operaicidio – Perché e per chi il lavoro uccide. Le storie, le responsabilità, le riforme”, firmato dal magistrato Bruno Giordano e dal giornalista di Repubblica Marco Patucchi.

Dal volume è stato tratto il film omonimo del regista Luca Bianchini, prodotto dalla Rai e presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia: un’opera che, tra inchiesta e racconto, riporta al centro il tema delle morti sul lavoro, emergenza che continua a insanguinare il Paese. Giordano, già direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro e tra i protagonisti dell’inchiesta sul caso ThyssenKrupp, e Patucchi, autore di numerose inchieste sociali, dialogheranno con il giornalista Rino Giacalone.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Marsala Massimo Grillo, del presidente del Tribunale Alfonso Malato, del procuratore della Repubblica Fernando Asaro, del presidente dell’Ordine degli Avvocati Giuseppe Spada, del presidente della sottosezione ANM Giuseppe Lisella e della presidente del Comitato Pari Opportunità Adele Pipitone.



