Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/11/2025 15:45:00

Mazara: lo slargo di Villa Garibaldi intitolato a Michele Argentino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/mazara-lo-slargo-di-villa-garibaldi-intitolato-a-michele-argentino-450.jpg

È stato intitolato a Michele Argentino, architetto mazarese e docente universitario scomparso il 27 settembre 2012 all’età di 64 anni, lo slargo che si trova nella parte retrostante il prospetto del Teatro Garibaldi, affacciato sull’omonima villa. La denominazione “Largo Michele Argentino – Architetto Docente Universitario” è stata disposta con delibera n. 89/2025 dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo.

 

Alla cerimonia di scopertura della targa commemorativa, svoltasi questa mattina, hanno preso parte il sindaco Salvatore Quinci, l’architetto Mariella La Guidara, moglie del compianto professore, insieme ai familiari, amici e colleghi.

 

“Un luogo che è una sorta di Pantheon dei mazaresi illustri – ha sottolineato l’architetto Mario Tumbiolo – dove si trovano il busto dello storico Filippo Napoli, l’erma del pioniere dell’aviazione Giuseppe Grassa e, da oggi, anche la targa dedicata al prof. Argentino”.

 

Il sindaco Quinci ha espresso il ringraziamento dell’amministrazione ai promotori dell’iniziativa, accolta con entusiasmo “per ricordare un’eccellenza mazarese dalle straordinarie qualità umane e professionali”. Visibilmente commossa, Mariella La Guidara ha ringraziato per l’intitolazione e per la scelta del luogo “alle spalle del Teatro Garibaldi, che Michele contribuì a restaurare, e di fronte a quel Mar Mediterraneo che tanto amava”.

 

Un sentito ricordo dell’uomo, del docente e del designer è stato tracciato dall’architetto Vincenzo Cangemi, tra i più stretti collaboratori di Argentino. Presenti anche rappresentanti dell’Ordine degli Architetti e della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, con il prof. Francesco Monterosso, docente del Laboratorio di Design della Comunicazione II.



Dai Comuni | 2025-11-04 07:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762239551-0-4-novembre-le-celebrazioni-a-mazara-del-vallo.jpg

4 Novembre, le celebrazioni a Mazara del Vallo

Oggi, Martedì 4 novembre, ricorre la Giornata dedicata alla “Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente”. Questo il programma delle celebrazioni a Mazara del Vallo:- Ore 10,00 Celebrazione della santa Messa...







Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)