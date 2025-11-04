Mazara: lo slargo di Villa Garibaldi intitolato a Michele Argentino

04/11/2025 15:45:00

È stato intitolato a Michele Argentino, architetto mazarese e docente universitario scomparso il 27 settembre 2012 all’età di 64 anni, lo slargo che si trova nella parte retrostante il prospetto del Teatro Garibaldi, affacciato sull’omonima villa. La denominazione “Largo Michele Argentino – Architetto Docente Universitario” è stata disposta con delibera n. 89/2025 dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo.

Alla cerimonia di scopertura della targa commemorativa, svoltasi questa mattina, hanno preso parte il sindaco Salvatore Quinci, l’architetto Mariella La Guidara, moglie del compianto professore, insieme ai familiari, amici e colleghi.

“Un luogo che è una sorta di Pantheon dei mazaresi illustri – ha sottolineato l’architetto Mario Tumbiolo – dove si trovano il busto dello storico Filippo Napoli, l’erma del pioniere dell’aviazione Giuseppe Grassa e, da oggi, anche la targa dedicata al prof. Argentino”.

Il sindaco Quinci ha espresso il ringraziamento dell’amministrazione ai promotori dell’iniziativa, accolta con entusiasmo “per ricordare un’eccellenza mazarese dalle straordinarie qualità umane e professionali”. Visibilmente commossa, Mariella La Guidara ha ringraziato per l’intitolazione e per la scelta del luogo “alle spalle del Teatro Garibaldi, che Michele contribuì a restaurare, e di fronte a quel Mar Mediterraneo che tanto amava”.

Un sentito ricordo dell’uomo, del docente e del designer è stato tracciato dall’architetto Vincenzo Cangemi, tra i più stretti collaboratori di Argentino. Presenti anche rappresentanti dell’Ordine degli Architetti e della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, con il prof. Francesco Monterosso, docente del Laboratorio di Design della Comunicazione II.



