Santa Ninfa ottiene un finanziamento di 540mila euro per un centro di riuso dei rfiuti

04/11/2025 19:05:00

Il Comune di Santa Ninfa ha ottenuto un finanziamento di 546mila euro nell’ambito del programma di cooperazione interregionale Italia-Malta, destinato alla realizzazione di un centro di riuso per beni recuperabili e alla sistemazione delle aree adiacenti al centro comunale dei rifiuti.

A comunicarlo è stato il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, che ha approvato il progetto presentato dal Comune lo scorso anno in risposta all’avviso pubblico del programma “Interreg VI Italia-Malta”, volto a promuovere la cooperazione territoriale europea.

Il progetto, dal valore complessivo di 856.696,23 euro, prevede un contributo di 546.736,23 euro per Santa Ninfa e di 309.960 euro per la Regione Tramuntana di Malta, partner internazionale dell’iniziativa. Coinvolta anche la SRR Trapani Sud, che parteciperà alla fase esecutiva.

«Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Carlo Ferreri –. È un progetto pilota a livello regionale, apprezzato anche in ambito internazionale, che contribuirà a ridurre i rifiuti da smaltire in discarica e a creare spazi sicuri e funzionali, capaci di offrire nuove opportunità per Santa Ninfa».



