Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/11/2025 19:05:00

Santa Ninfa ottiene un finanziamento di 540mila euro per un centro di riuso dei rfiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762279528-0-santa-ninfa-ottiene-un-finanziamento-di-540mila-euro-per-un-centro-di-riuso-dei-rfiuti.jpg

Il Comune di Santa Ninfa ha ottenuto un finanziamento di 546mila euro nell’ambito del programma di cooperazione interregionale Italia-Malta, destinato alla realizzazione di un centro di riuso per beni recuperabili e alla sistemazione delle aree adiacenti al centro comunale dei rifiuti.

 

A comunicarlo è stato il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, che ha approvato il progetto presentato dal Comune lo scorso anno in risposta all’avviso pubblico del programma “Interreg VI Italia-Malta”, volto a promuovere la cooperazione territoriale europea.

Il progetto, dal valore complessivo di 856.696,23 euro, prevede un contributo di 546.736,23 euro per Santa Ninfa e di 309.960 euro per la Regione Tramuntana di Malta, partner internazionale dell’iniziativa. Coinvolta anche la SRR Trapani Sud, che parteciperà alla fase esecutiva.

 

«Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Carlo Ferreri –. È un progetto pilota a livello regionale, apprezzato anche in ambito internazionale, che contribuirà a ridurre i rifiuti da smaltire in discarica e a creare spazi sicuri e funzionali, capaci di offrire nuove opportunità per Santa Ninfa».



Dai Comuni | 2025-11-04 07:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762239551-0-4-novembre-le-celebrazioni-a-mazara-del-vallo.jpg

4 Novembre, le celebrazioni a Mazara del Vallo

Oggi, Martedì 4 novembre, ricorre la Giornata dedicata alla “Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente”. Questo il programma delle celebrazioni a Mazara del Vallo:- Ore 10,00 Celebrazione della santa Messa...







Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)