Il complesso San Carlo Borromeo apre ai giovani con il progetto "Living Mazara"

05/11/2025 14:00:00

Spazi pubblici che tornano a vivere grazie ai giovani. Parte ufficialmente il percorso “Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali”, promosso dal Comune di Mazara del Vallo con il sostegno di ANCI e la collaborazione di STEP – Strategic Team of Planning, Consorzio Solidalia, Associazione Corda e Beehive Valore Sud.

L’iniziativa rientra nell’avviso pubblico dedicato alla concessione di spazi comunali agli under 35, con l’obiettivo di individuare un soggetto giovane che possa gestire e valorizzare il Complesso San Carlo Borromeo, trasformandolo in un centro di servizi, attività sostenibili e progetti innovativi.

Il percorso prevede momenti di ascolto, partecipazione e co-progettazione per definire uno studio di prefattibilità e un documento progettuale di massima, base per la successiva fase di realizzazione. Previsto anche un periodo di uso temporaneo dell’immobile, durante il quale i giovani potranno sperimentare attività di animazione e coinvolgimento della comunità.

Dopo la presentazione del 20 ottobre, venerdì 7 novembre, dalle 15 alle 19, presso l’Ex Chiesa del Complesso San Carlo Borromeo, si terrà il primo laboratorio partecipativo dal titolo “Living Mazara – Idee per vivere e animare gli spazi del San Carlo Borromeo”.

Un pomeriggio di confronto e co-creazione per immaginare insieme nuovi modi di vivere gli spazi pubblici e rafforzare le connessioni sociali in città.



