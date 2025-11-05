Sezioni
Cultura
05/11/2025 14:00:00

Il complesso San Carlo Borromeo apre ai giovani con il progetto "Living Mazara"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762346339-0-il-complesso-san-carlo-borromeo-apre-ai-giovani-con-il-progetto-living-mazara.png

Spazi pubblici che tornano a vivere grazie ai giovani. Parte ufficialmente il percorso “Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali”, promosso dal Comune di Mazara del Vallo con il sostegno di ANCI e la collaborazione di STEP – Strategic Team of Planning, Consorzio Solidalia, Associazione Corda e Beehive Valore Sud.

 

L’iniziativa rientra nell’avviso pubblico dedicato alla concessione di spazi comunali agli under 35, con l’obiettivo di individuare un soggetto giovane che possa gestire e valorizzare il Complesso San Carlo Borromeo, trasformandolo in un centro di servizi, attività sostenibili e progetti innovativi.

Il percorso prevede momenti di ascolto, partecipazione e co-progettazione per definire uno studio di prefattibilità e un documento progettuale di massima, base per la successiva fase di realizzazione. Previsto anche un periodo di uso temporaneo dell’immobile, durante il quale i giovani potranno sperimentare attività di animazione e coinvolgimento della comunità.

 

Dopo la presentazione del 20 ottobre, venerdì 7 novembre, dalle 15 alle 19, presso l’Ex Chiesa del Complesso San Carlo Borromeo, si terrà il primo laboratorio partecipativo dal titolo “Living Mazara – Idee per vivere e animare gli spazi del San Carlo Borromeo”.
Un pomeriggio di confronto e co-creazione per immaginare insieme nuovi modi di vivere gli spazi pubblici e rafforzare le connessioni sociali in città.



