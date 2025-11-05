Stasera la superluna: la più grande e luminosa del 2025

05/11/2025 10:17:00

Oggi, 5 novembre 2025, il cielo regala uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno: la superluna, la più grande e luminosa del 2025.

Complice il meteo stabile e limpido che questo insolito novembre ci sta offrendo, sarà possibile ammirare la Luna nel suo massimo splendore, visibilmente più grande e brillante del solito.

Il fenomeno si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, ossia il punto della sua orbita in cui si trova più vicina alla Terra — circa 362 mila chilometri di distanza, contro i 406 mila dell’apogeo.

In questa posizione, la vediamo più grande del 7% e più luminosa del 16% rispetto alla media: una differenza che, anche se difficile da misurare a occhio nudo, regala un effetto scenico straordinario.

La “Luna del castoro”

Negli Stati Uniti, le lune piene di ogni mese hanno nomi legati alla natura e alle antiche tradizioni agricole.

Quella di novembre è chiamata “Beaver Moon”, la Luna del castoro, perché in questo periodo, secondo la tradizione dei nativi americani, i castori iniziano a costruire le loro tane per affrontare l’inverno.

Come osservarla

Il momento migliore per ammirare la superluna è subito dopo il tramonto, quando il nostro satellite sorge all’orizzonte e appare più grande e rossastro.

Si tratta di un’illusione ottica — dovuta alla prospettiva e alla presenza di polveri nell’atmosfera — che amplifica l’effetto scenico del fenomeno.

Basterà alzare lo sguardo o cercare un punto panoramico libero da ostacoli per godersi lo spettacolo: anche uno smartphone potrà catturare immagini suggestive, magari con un monumento o un profilo urbano sullo sfondo.

E a metà mese, le stelle cadenti

Il cielo di novembre, inoltre, promette un altro appuntamento imperdibile: tra il 17 e il 18 novembre sarà possibile osservare lo sciame meteorico delle Leonidi, le celebri stelle cadenti autunnali generate dai detriti lasciati dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Un mese, insomma, per tenere gli occhi al cielo.



