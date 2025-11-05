Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical
La Nomea School Musical, fondata da Nomea Produzioni, è al secondo anno di attività e si conferma realtà unica nel territorio per un’offerta formativa a indirizzo professionale nel campo del musical. La scuola ha stretto collaborazioni internazionali con la storica Pineapple Dance Studios di Londra e con la Salt Performing Arts di Philadelphia, due riferimenti riconosciuti a livello mondiale.
Il percorso formativo è strutturato per fasce d’età — Junior (6-9 anni), Regular (10-13 anni), Senior (14 anni in su) — e affidato a un corpo docenti di professionisti coordinati dal direttore artistico Giuseppe Li Causi. Da quest’anno, grazie all’ampliamento delle partnership internazionali, entra stabilmente la materia Inglese. Accanto ai corsi individuali di canto, teatro e inglese, si aggiunge doppiaggio, per allargare le competenze e valorizzare le qualità artistiche dei più giovani.
Oltre alla scuola, Nomea Produzioni gestisce il Cine-Teatro Don Bosco di Marsala: uno spazio pensato per il pubblico e per gli artisti, in grado di rispondere a ogni esigenza tecnica e amministrativa legata alla realizzazione degli spettacoli. La programmazione cinematografica è ricca e selezionata, con particolare attenzione al cinema italiano e ai film che affrontano temi sociali rilevanti.
In sala ora il prequel della serie Mare Fuori, “Io sono Rosa Ricci”. A seguire, “40 secondi”, film che mette al centro il tema del bullismo.
Per il teatro sono in cartellone due rassegne. “Buona la Prima” è dedicata alle compagnie della provincia di Trapani: il prossimo appuntamento è domenica 9 novembre (ore 18) con “La patente”, a cura della compagnia APS Smile. “Nomea” è la rassegna con compagnie nazionali: lunedì 8 dicembre (ore 18) è in programma uno spettacolo teatrale/musicale originale che ripercorre la vita di Frank Sinatra, “Il Mito Frank – The Voice”.
L’obiettivo dichiarato è fare del Cine-Teatro Don Bosco un polo artistico-culturale per la città di Marsala, anche attraverso campagne di sensibilizzazione su temi sociali, svolte in collaborazione con istituti scolastici, associazioni del territorio e istituzioni.
Per informazioni e approfondimenti: www.cineteatro-donbosco.it.
