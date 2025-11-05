Sezioni
Sport

» Volley
05/11/2025 09:00:00

Volley A2: tutto pronto per Sigel Seap Marsala Volley Vs Akademia Sant’Anna Messina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/volley-a2-tutto-pronto-per-sigel-seap-marsala-volley-vs-akademia-sant-anna-messina-450.jpg

Alla vigilia della sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A la Sigel Seap Marsala Volley si prepara ad ospitare l’Akademia Sant’Anna Messina in un derby tutto siciliano che assume sin da ora i contorni di una svolta della stagione. Con entrambe le formazioni ferme a sei punti in classifica, la gara in programma tra le mura amiche per le lilibetane rappresenta l’occasione per compiere un decisivo salto ed inserirsi con decisione nel treno dell’alta classifica. Dall’altro lato, le peloritane arrivano a Capo Boeo con il desiderio di reagire dopo la battuta d’arresto contro il Costa Volpino e tornare al successo, per invertire il trend e rilanciarsi nel campionato.
“Veniamo da due turni favorevoli dove abbiamo giocato la nostra pallavolo fatta di tanta tecnica e voglia di vincere, dichiara la centrale lilibetana Giulia Caserta. Più giochiamo e più entriamo in sintonia con le idee di Coach Giangrossi, cosa che ci fa ben  sperare anche in questa sfida che affronteremo nel nostro fortino e con il nostro pubblico”.
“E’ un momento delicato della stagione, dichiara il Direttore Sportivo del Marsala Volley Maurizio Buscaino, mercoledì vincere ci darebbe una notevole spinta in avanti, cosa che auspichiamo accada. E’ un derby siciliano e speriamo che tutti lo onoreranno al meglio. Questo girone del Campionato di A2 è molto equilibrato e per venirne a capo ci vorrà tanta concentrazione e tanto sacrificio in palestra, cose che la squadra sta già dimostrando di fare”.
La Sigel Seap Marsala Volley, galvanizzata dalle recenti due vittorie consecutive, affronta il fascino di casa, del pubblico amico e del Pala San Carlo intenzionata a trasformare in concreto il potenziale che la squadra ha dimostrato ad oggi. Due le “ex” che aggiungono pathos e significato al confronto: Cecilia Oggioni, libero della Akademia Sant’Anna, che nella scorsa stagione portava i colori del Marsala Volley e Barbara Varaldo, capitana ed opposto dei lilibetani, che quattro stagioni orsono vestiva la maglia dell’Akademia. Quindi appuntamento al Palazzetto San Carlo di Marsala per mercoledì 5 novembre. Il match a partire dalle ore 18:30 sarà visibile sul canale Youtube “Volleyball World Italia”.









