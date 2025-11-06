Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
06/11/2025 00:05:00

Marsala: ecco la discarica di rifiuti in contrada Birgi Sottano, sempre più abbandonata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/marsala-ecco-la-discarica-di-rifiuti-in-contrada-birgi-sottano-sempre-piu-abbandonata-450.jpg

Una vera e propria discarica a cielo aperto in contrada Birgi Sottano, a Marsala. L’area, sempre più abbandonata al degrado, è ormai invasa da ogni genere di rifiuti: pneumatici, secchi di plastica, bidoni, water, sedili di auto e perfino poltrone.

 

Un bazar dell’inciviltà che cresce giorno dopo giorno, tra l’indifferenza generale e il mancato controllo del territorio. I residenti lamentano la totale assenza di interventi di pulizia e di sorveglianza, il tutto, tra l'altro, nei pressi di una delle più belle spiagge di Marsala, con una vista unica e mozzafiato di fronte alle Egadi. 

 

Contrada Birgi Sottano è purtroppo, sempre più abbandonata dove mancano i servizi essenziali: luce, fognature, strade asfaltate, segnali stradali. Di questo ne parleremo nei prossimi giorno con un nostro approfondimento. 









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...