Marsala: ecco la discarica di rifiuti in contrada Birgi Sottano, sempre più abbandonata

06/11/2025 00:05:00

Una vera e propria discarica a cielo aperto in contrada Birgi Sottano, a Marsala. L’area, sempre più abbandonata al degrado, è ormai invasa da ogni genere di rifiuti: pneumatici, secchi di plastica, bidoni, water, sedili di auto e perfino poltrone.

Un bazar dell’inciviltà che cresce giorno dopo giorno, tra l’indifferenza generale e il mancato controllo del territorio. I residenti lamentano la totale assenza di interventi di pulizia e di sorveglianza, il tutto, tra l'altro, nei pressi di una delle più belle spiagge di Marsala, con una vista unica e mozzafiato di fronte alle Egadi.

Contrada Birgi Sottano è purtroppo, sempre più abbandonata dove mancano i servizi essenziali: luce, fognature, strade asfaltate, segnali stradali. Di questo ne parleremo nei prossimi giorno con un nostro approfondimento.



