Riconoscimento per lo chef di Marsala Francesco Bonomo

06/11/2025 22:32:00

Prestigioso riconoscimento per Francesco Bonomo, chef di Marsala, che lo scorso 4 novembre è stato insignito a Roma, presso il Teatro Ghione, dell’onorificenza al merito professionale conferita dalla Federazione Italiana Cuochi.

Il premio, rappresentato simbolicamente da un collare d’onore, viene attribuito ai cuochi che hanno esercitato la professione per almeno 25 anni, distinguendosi per impegno, passione e dedizione nella promozione della cucina italiana nel mondo. L’onorificenza celebra non solo una lunga carriera, ma anche il contributo dato alla difesa delle tradizioni gastronomiche e al prestigio della cucina nazionale.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di giornalisti, critici e personalità del settore, erano presenti tra gli altri Eleonora Cozzella, caporedattrice de Il Gusto di la Repubblica, la giornalista Simona Vitali di Sale & Cucina, il critico gastronomico Luigi Cremona e il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Tra i premiati appartenenti all’Unione Regionale Cuochi Siciliani, lo chef Francesco Bonomo ha rappresentato con orgoglio la città di Marsala, portando avanti da anni — con competenza e amore per la tradizione — l’arte della cucina italiana e siciliana.

“Per me è stato un onore essere presente al Collegium Cocorum di Roma ed essere insignito di questa medaglia — ha dichiarato Bonomo — non solo per un prestigio personale, ma perché ho dato lustro al mio territorio e alla mia città, Marsala.”

Con questo riconoscimento, la Federazione Italiana Cuochi premia non solo una carriera, ma una storia di passione e appartenenza che continua a valorizzare la cultura gastronomica siciliana nel mondo.



