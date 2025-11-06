Sezioni
Se ne sono andati
06/11/2025 12:01:00

Marsala, addio a Mario Torre: la fede e la famiglia al centro della sua vita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/marsala-addio-a-mario-torre-la-fede-e-la-famiglia-al-centro-della-sua-vita-450.png

Si è spento all’età di 78 anni Mario Torre, noto imprenditore edile marsalese, da anni ormai in pensione. Figura conosciuta e rispettata nel suo ambiente, Torre ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro e alla famiglia, distinguendosi per serietà, impegno e generosità.

Negli ultimi vent’anni, la sua esistenza aveva assunto un significato ancora più profondo grazie alla profonda devozione per Padre Pio, al quale era legato da una fede autentica e costante. Raccontava spesso di aver vissuto momenti difficili, in cui la vita gli era sembrata sul punto di spegnersi, ma – diceva lui – Padre Pio gli appariva in sogno, restituendogli forza e speranza.

Un legame spirituale che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni, affrontati con la stessa serenità e fiducia che hanno sempre contraddistinto il suo cammino.

Negli ultimi tempi, le sue condizioni di salute si erano aggravate e, nonostante la tenacia che lo aveva sempre contraddistinto, qualche giorno fa il suo cuore ha smesso di battere.

Lascia nel dolore la moglie Gisa e i figli Salvatore e Francesca.


