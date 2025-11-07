Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
07/11/2025 13:45:00

 Marsala: sabato 15 novembre l'incontro su agroecologia e clima "In Pace con la Terra"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/1762519488-0-marsala-sabato-15-novembre-l-incontro-su-agroecologia-e-clima-in-pace-con-la-terra.jpg

Dopo la tappa marchigiana di ottobre, il progetto “In Pace con la Terra” approda a Marsala, con un appuntamento dedicato alla sovranità alimentare, ai cambiamenti climatici e alle nuove pratiche per un’agricoltura sostenibile.
 

L’incontro si terrà sabato 15 novembre, alle 17, presso le Cantine Martinez, e vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e realtà agricole provenienti da più regioni italiane.

 

L’evento è promosso dall’Associazione per la Sovranità Alimentare, con il supporto dei Verdi/ALE al Parlamento Europeo, e sarà moderato da Antonella Ingianni, dirigente nazionale di Europa Verde.
 

Dopo i saluti di Fabio Giambrone, portavoce regionale di Europa Verde Sicilia, prenderanno la parola: Gianni Fabbris, presidente ASA, sulla sovranità alimentare;

  • Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo dell’Università di Camerino, sugli scenari climatici attuali; Pier Luigi Fattori, tecnico della cooperativa agricola marchigiana Gino Girolomoni, che illustrerà le esperienze dell’ecosistema Girolomoni; Lorenzo Massone, della cooperativa Campo di Isola del Piano, impegnata nello sviluppo dell’agricoltura biologica; Maria Rosa Conti, assessora del Comune di Pesaro, che parlerà del ruolo dell’agroecologia nelle politiche pubbliche.

 

Il pomeriggio avrà un respiro europeo, con l’intervento dell’onorevole Cristina Guarda e le conclusioni affidate all’onorevole Leoluca Orlando, entrambi europarlamentari dei Verdi/ALE. La due giorni marsalese si concluderà domenica 16 novembre con una visita all’azienda “Frutti del Sole”, esempio virtuoso di produzione biologica e sostenibile nel territorio.
 

“In Pace con la Terra” si conferma così come un laboratorio itinerante di idee e pratiche che mette Marsala al centro della rete nazionale e internazionale per la sostenibilità ambientale e la difesa della biodiversità.









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...