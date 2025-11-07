 Marsala: sabato 15 novembre l'incontro su agroecologia e clima "In Pace con la Terra"

07/11/2025 13:45:00

Dopo la tappa marchigiana di ottobre, il progetto “In Pace con la Terra” approda a Marsala, con un appuntamento dedicato alla sovranità alimentare, ai cambiamenti climatici e alle nuove pratiche per un’agricoltura sostenibile.



L’incontro si terrà sabato 15 novembre, alle 17, presso le Cantine Martinez, e vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e realtà agricole provenienti da più regioni italiane.

L’evento è promosso dall’Associazione per la Sovranità Alimentare, con il supporto dei Verdi/ALE al Parlamento Europeo, e sarà moderato da Antonella Ingianni, dirigente nazionale di Europa Verde.



Dopo i saluti di Fabio Giambrone, portavoce regionale di Europa Verde Sicilia, prenderanno la parola: Gianni Fabbris, presidente ASA, sulla sovranità alimentare;

Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo dell’Università di Camerino, sugli scenari climatici attuali; Pier Luigi Fattori, tecnico della cooperativa agricola marchigiana Gino Girolomoni, che illustrerà le esperienze dell’ecosistema Girolomoni; Lorenzo Massone, della cooperativa Campo di Isola del Piano, impegnata nello sviluppo dell’agricoltura biologica; Maria Rosa Conti, assessora del Comune di Pesaro, che parlerà del ruolo dell’agroecologia nelle politiche pubbliche.

Il pomeriggio avrà un respiro europeo, con l’intervento dell’onorevole Cristina Guarda e le conclusioni affidate all’onorevole Leoluca Orlando, entrambi europarlamentari dei Verdi/ALE. La due giorni marsalese si concluderà domenica 16 novembre con una visita all’azienda “Frutti del Sole”, esempio virtuoso di produzione biologica e sostenibile nel territorio.



“In Pace con la Terra” si conferma così come un laboratorio itinerante di idee e pratiche che mette Marsala al centro della rete nazionale e internazionale per la sostenibilità ambientale e la difesa della biodiversità.



