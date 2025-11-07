"Patto per Restare": 45 organizzazioni siciliane si uniscono per un nuovo movimento

07/11/2025 11:51:00

Un nuovo, significativo capitolo si apre per la Sicilia con la nascita del “Movimento per il Diritto a Restare”. Il prossimo 15 novembre, a San Giovanni Gemini, 45 organizzazioni provenienti da ogni angolo dell'Isola firmeranno il “Patto per Restare”, trasformando anni di impegno civico in una vera e propria causa politica regionale. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento e la fuga dei giovani, offrendo opportunità e un futuro alla terra siciliana.

Tre Anni di Lavoro Collettivo per una Visione Comune

Il “Patto per Restare” è il coronamento di un percorso avviato nel 2022 e promosso dal Centro Studi Giuseppe Gatì attraverso il progetto “Questa è la mia terra”. Negli ultimi tre anni, decine di associazioni, fondazioni e spazi culturali, da Catania a Trapani, da Palermo alle aree interne, si sono incontrate in festival, assemblee e cantieri territoriali. Un lavoro collettivo che ha permesso di costruire una visione condivisa e di elaborare proposte concrete per affrontare le cause profonde dell'emigrazione giovanile e del depauperamento del territorio.

"Il nostro lavoro nei territori non basta se non riesce a cambiare anche le istituzioni. Le esperienze nate dal basso devono diventare sistemiche, entrare nelle politiche pubbliche e cambiare le cose in profondità", dichiara Carmelo Traina, presidente del Centro Studi Giuseppe Gatì, promotore dell’iniziativa.

La Missione: Una Sicilia Libera, Giusta e Aperta

Il Patto per Restare incarna la volontà di unire le realtà che sognano una Sicilia libera nelle scelte e giusta nelle opportunità, dove il futuro non sia sinonimo di fuga ma di possibilità. Si tratta di promuovere una Sicilia aperta, europea e mediterranea, capace di garantire pari diritti e opportunità a chi decide di restare, a chi desidera tornare e a chi sceglie di arrivare.

Il movimento si fonda su tre pilastri:

La libertà di restare come diritto inalienabile.

come diritto inalienabile. La responsabilità verso il proprio territorio come dovere civico.

verso il proprio territorio come dovere civico. La partecipazione come strumento fondamentale di trasformazione collettiva.

Perché, come sottolineato nel Patto, "restare non è una rinuncia, ma una scelta politica di cura e di impegno".

Una Rete Capillare che Attraversa l'Intera Sicilia

Le 45 organizzazioni che hanno aderito rappresentano un mosaico ampio e diversificato del tessuto civico siciliano, attive in tutte e nove le province: Agrigento (24,7%), Palermo (19,8%), Catania (13,6%), Caltanissetta (9,9%), Siracusa (8,6%), Trapani (7,4%), Ragusa (6,2%), Messina (4,9%), Enna (4,9%).

Complessivamente, queste realtà contano oltre 1.500 tra associati e volontari attivi, quotidianamente impegnati in progetti di rigenerazione sociale, culturale ed economica. Gli ambiti principali di attività spaziano dai giovani e politiche giovanili alla partecipazione civica, dalla cultura e educazione al lavoro e sviluppo locale, fino all'ambiente e sostenibilità. Si tratta di associazioni, cooperative, fondazioni e collettivi che operano su temi cruciali, dalla formazione e inclusione sociale alla valorizzazione dei territori e dei beni comuni, dalla promozione del lavoro giusto e dell’impresa sociale alla lotta contro lo spopolamento.

Insieme, queste 45 presenze civiche intendono costruire una Sicilia in cui restare non sia un'imposizione ma una scelta consapevole e collettivamente possibile.

Il Programma dell’Assemblea Costituente

L'appuntamento è fissato per sabato 15 novembre 2025, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso il Centro Fieristico, Via A. Meglio 5, a San Giovanni Gemini (AG). Il programma prevede:

15.30: Accoglienza e registrazioni.

Accoglienza e registrazioni. 16.00: Apertura dei lavori e introduzione, con il racconto del cammino che ha portato alla nascita del movimento.

Apertura dei lavori e introduzione, con il racconto del cammino che ha portato alla nascita del movimento. 16.30: Interventi delle organizzazioni aderenti, con brevi contributi e testimonianze.

Interventi delle organizzazioni aderenti, con brevi contributi e testimonianze. 17.15: Firma collettiva del Patto per Restare , il momento ufficiale di sottoscrizione pubblica.

, il momento ufficiale di sottoscrizione pubblica. 17.45: Elezione del Coordinamento regionale, incaricato di guidare le azioni nel 2026.

Elezione del Coordinamento regionale, incaricato di guidare le azioni nel 2026. 18.15: Chiusura dei lavori e saluti.



