Cronaca
07/11/2025 11:58:00

Castelvetrano: 32enne evade dai domiciliari, minaccia un barista e due agenti di Polizia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/1762513121-0-castelvetrano-32enne-evade-dai-domiciliari-minaccia-un-barista-e-due-agenti-di-polizia.jpg

Evade dai domiciliari, entra in un bar di Castelvetrano e pretende 20 euro minacciando il titolare con una spranga di ferro. È finita con l’arresto la giornata di un 32enne del posto, già sottoposto a misura cautelare.

 

L’uomo, dopo aver minacciato il barista, si è dato alla fuga all’arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato, insultando e minacciando gli agenti. Poco dopo, grazie all’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano, è stato rintracciato e riportato alla calma.

 

Dagli accertamenti è emerso che il 32enne era agli arresti domiciliari, e per lui è scattato un nuovo arresto con le accuse di evasione, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.









