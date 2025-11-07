Trapani, dopo 52 anni si ritrovano le ex alunne della scuola"Leonardo da Vinci"

07/11/2025 19:30:00

Un incontro pieno di emozione e ricordi quello che ha visto protagoniste, cinquantadue anni, le ex alunne della scuola elementare “Leonardo da Vinci” di Trapani.

Dopo tanti anni, le compagne di classe si sono riviste, rievocando momenti d’infanzia, aneddoti e volti di un tempo lontano ma mai dimenticato.

Presente nei pensieri di tutte la loro amatissima maestra, Margherita Solaro, ancora in vita ma impossibilitata a partecipare alla reunion. Le ex alunne le hanno dedicato parole di grande affetto e riconoscenza, ricordando con gratitudine la sua dedizione e la passione con cui le ha accompagnate nei primi anni di scuola.

Una serata di sorrisi, fotografie e abbracci che ha fatto rivivere la magia di una classe unita dal tempo e dai ricordi condivisi.



