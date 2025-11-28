Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
28/11/2025 15:06:00

Marsala: gli studenti della 5^B del Commerciale si ritrovano a 40 anni dal diploma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/marsala-gli-studenti-della-5-b-del-commerciale-si-ritrovano-a-40-anni-dal-diploma-450.jpg

Quarant’anni dopo il diploma, gli ex studenti della quinta B dell’Istituto Tecnico Commerciale di Marsala si sono ritrovati per una rimpatriata che ha avuto il sapore dei ricordi veri. 

 

Si erano diplomati nel 1985 e, dopo una vita trascorsa tra lavori, famiglie e impegni sparsi, hanno deciso di rivedersi, sedersi allo stesso tavolo e raccontarsi come allora.

Presenti Luca Montalto, Cosimo Curatolo, Giovanni Mannone, Salvatore Lombardo, Vincenzo Ricci, Vincenzo Licari, Giacomo Piazza, Filippo De Marco, Thea De Pasquale, Graziella Castelli, Rosanna Calandrino, Giacoma Chirco e Giovanna Laudicina.

 

Non tutti hanno potuto partecipare, ma chi c’era ha portato con sé foto, aneddoti, battute e quel clima di complicità che solo una classe affiatata può conservare nel tempo. Una serata semplice, fatta di memoria e amicizia, che ha riportato indietro gli ex studenti a quando la campanella dell’Istituto Tecnico scandiva le giornate e il futuro sembrava ancora tutto da scrivere.









