E' di Scopello il migliore alloggio rurale d'Italia per Airbnb

C’è anche la Sicilia tra i vincitori della prima edizione de “I Maestri dell’Accoglienza”, il riconoscimento promosso da Airbnb per celebrare gli host italiani che rappresentano al meglio l’arte dell’ospitalità.

Nella categoria “Miglior alloggio rurale” il premio è andato a Roberto, host di Scopello, nel Trapanese, che ha saputo trasformare un antico rudere in un rifugio di pace immerso nella natura.

Una casa semplice ma curata, affacciata sui paesaggi più autentici della Sicilia occidentale, che — spiegano da Airbnb — “restituisce l’immagine della Sicilia più vera, fatta di silenzio, luce e accoglienza sincera”.

Il riconoscimento, alla sua prima edizione, premia sei host italiani che, da Nord a Sud, hanno saputo rendere ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile. Le altre categorie premiate sono: “Miglior alloggio qualità-prezzo”, “Ospitalità eccezionale”, “Miglior alloggio per Milano-Cortina 2026”, “Esperienza straordinaria” e “Miglior alloggio rurale”.

Con questa iniziativa, Airbnb vuole valorizzare la capacità tutta italiana di far sentire chiunque “a casa”, tra borghi semi sconosciuti, profumi di cucina e gesti autentici.

