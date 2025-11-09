Sicilia sotto la pioggia. Salvato neonato a Palermo, nubifragi a Messina, Agrigento e ...
Violenti nubifragi stanno colpendo la Sicilia, provocando allagamenti e gravi disagi in diverse province. Le situazioni più critiche si registrano a Palermo, Messina e Agrigento, dove si sono resi necessari numerosi interventi di soccorso.
Nel capoluogo, intorno alle 16.15, un’auto con a bordo un uomo, una donna e un neonato di appena quattro mesi è rimasta intrappolata a causa dell’acqua alta nel sottopasso di via Ugo La Malfa, all’altezza dell’accesso a viale Regione Siciliana in direzione Trapani.
Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco e il Nucleo Sommozzatori, che hanno tratto in salvo i tre occupanti e li hanno affidati al personale del 118 per le cure e gli accertamenti del caso. Nessuno di loro è in gravi condizioni, ma l’intervento ha richiesto particolare difficoltà a causa della forte corrente e del livello dell’acqua che superava il metro.
La città è stata investita da un violento temporale che ha provocato allagamenti diffusi, rallentamenti al traffico e decine di chiamate ai soccorsi.
Messina, Milazzo e Taormina: strade allagate e rami caduti
Situazione critica anche nella provincia di Messina. A Milazzo il sindaco Pippo Midili ha attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile dopo i nubifragi che hanno allagato diverse strade.
«Stiamo monitorando e intervenendo in vari punti della città per l’ennesimo temporale con precipitazioni fuori dalla norma – ha scritto Midili in un post su Facebook –. Il personale di Protezione civile, i vigili urbani e il personale comunale sono sul territorio per alleviare i disagi che si stanno inevitabilmente creando».
Allagamenti anche a Taormina, in particolare nella frazione di Trappitello, e a Giardini Naxos. A causa della caduta di rami da un antico cipresso, è stata chiusa al transito via Pirandello, una delle arterie principali della città.
Canale esondato a Licata, danni nelle campagne dell’Agrigentino
Il maltempo ha colpito duramente anche l’Agrigentino, dove un canale è esondato a Licata, invadendo le strade e le campagne circostanti. Numerosi i danni alle coltivazioni e alla rete viaria, con strade letteralmente trasformate in fiumi di fango.
Problemi si registrano anche nel Nisseno, mentre la perturbazione sta attraversando tutta la parte occidentale dell’isola, investendo Palermo e Trapani con piogge torrenziali e forti raffiche di vento.
La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per l’intera giornata di domenica, raccomandando massima prudenza, soprattutto nei sottopassi, lungo i corsi d’acqua e nelle aree soggette a esondazioni.
