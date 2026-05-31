31/05/2026 20:14:00

Marsala in apprensione per Matteo Lorito: studente in coma dopo un incidente, caccia all’auto pirata



Sono ore di grande apprensione a Marsala per le condizioni di Matteo Lorito, il giovane studente universitario di 21 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì sera a Torino. Il ragazzo, figlio di Rossella Gandolfo, funzionaria del Comune di Marsala, è ricoverato in coma nel reparto Grandi Traumi dell’ospedale Cto.





Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Matteo stava percorrendo in moto via Pietro Cossa quando una Mercedes, che avrebbe effettuato alcuni sorpassi tra le auto in circolazione, avrebbe urtato una Toyota Yaris che la precedeva. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche il motociclista, sbalzato violentemente sull’asfalto.





A dare l’allarme è stato il conducente della Yaris, mentre l’automobilista alla guida della Mercedes si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricerca del responsabile.





La madre del giovane, Rossella Gandolfo, marsalese, ha lanciato un accorato appello affinché il conducente si consegni alle autorità. La donna ha raccontato che il figlio era appena rientrato dalla Sicilia, dove aveva trascorso alcuni giorni a Marsala, prima di tornare a Torino per proseguire gli studi universitari.





Le condizioni di Matteo restano molto gravi. Oltre a diverse fratture, il giovane ha riportato una seria lesione cerebrale e si trova ricoverato in terapia intensiva. I medici mantengono la prognosi riservata.





La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare del ragazzo e stanno analizzando le testimonianze raccolte, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di identificare il conducente della Mercedes.







