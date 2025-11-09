Presentata la 47^ edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival

09/11/2025 14:00:00

Doppio appuntamento per la 47ª edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival, che quest’anno — in occasione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 — celebra le sue origini tornando nella città dei templi, dove nel 1979 tutto ebbe inizio, e rinnova al contempo il suo legame con Palermo, cuore pulsante della manifestazione dal 2014.

Il Festival si svolgerà ad Agrigento dall’11 al 15 novembre, presso il Cinema Concordia e gli spazi di FAM – Fabbriche Chiaramontane, e a Palermo dal 26 al 30 novembre nei Cantieri Culturali alla Zisa.

Agrigento, ritorno alle origini

Nella città dei templi saranno presentati cinque film in concorso nella storica sezione dedicata alle opere tratte da testi letterari, con due anteprime nazionali. A valutarli una giuria composta da Alessia Cervini, Egle Palazzolo ed Evelina Santangelo.

Tra gli appuntamenti più significativi, il Focus “Film Palestine”, con i film Piombo fuso e La strada dei Samouni di Stefano Savona, e la partecipazione in videocollegamento da New York della regista iraniana Sepideh Farsi, che presenterà Put Your Soul in Your Hand and Walk, documentario dedicato alla fotoreporter palestinese Fatma Hassona. Negli spazi di FAM sarà inoltre allestita la mostra fotografica L’occhio di Gaza, con 15 immagini scattate tra il 2023 e il 2025.

Sempre ad Agrigento, la sezione Efebo Extra ospiterà la regista Roberta Torre, con La notte in cui è morto Pasolini e Mi fanno male i capelli, e la proiezione de La Rabbia (1964) in ricordo di Pier Paolo Pasolini nel cinquantenario della sua morte. Il film di chiusura sarà l’anteprima siciliana di Pirandello – Il Gigante Innamorato di Costanza Quatriglio, docufiction dedicata al 90° anniversario della morte del drammaturgo, presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Palermo, il cuore contemporaneo del Festival

A Palermo si terrà il concorso Efebo Prospettive, dedicato alle opere prime e seconde, con una giuria formata da Benni Atria, Alessandro De Filippo e Andrea Segre.

Il riconoscimento principale, l’Efebo d’Oro alla Carriera, sarà conferito alla regista, sceneggiatrice e scrittrice francese Catherine Breillat, tra le voci più audaci del cinema europeo contemporaneo. La premiazione è fissata per mercoledì 26 novembre al Cinema De Seta, seguita da un focus di sei suoi film e da una masterclass della regista (giovedì 27 novembre, ore 11).

Il Premio Mestieri del Cinema – Città di Palermo andrà al montatore Benni Atria, che terrà una masterclass aperta al pubblico e agli studenti (venerdì 28 novembre), con la proiezione di Diaz – Don’t Clean Up This Blood e L’ordine delle cose.

Previsti inoltre il Premio Michele Mancini, assegnato dagli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell’Accademia di Belle Arti, e il Premio A.N.D.E. Palermo, dedicato al cinema al femminile.

Tra le novità, la sezione Efebo Doc, con tre titoli diretti da giovani registi legati a Palermo: Ewa – The Last Lesson di Andrea Mura e Federico Savonitto, Ore di veglia di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, e Il corpo è di tutte di Mapi Rizzo e Martina Riina, quest’ultimo in anteprima assoluta.

Completano il programma le proiezioni speciali di Le roman de Jim (Jean-Marie e Arnaud Larrieu, 2024) e Lotte in Weimar (Egon Günther, 1975), in collaborazione rispettivamente con l’Institut Français e il Goethe-Institut Palermo.

Tutti gli appuntamenti palermitani si svolgeranno nei Cantieri Culturali alla Zisa, tra Cinema De Seta, Centro Sperimentale di Cinematografia, Institut Français, Goethe-Institut, Cre.Zi Plus e Accademia di Belle Arti.



